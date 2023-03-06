https://uz.sputniknews.ru/20230306/sts-nachal-snimat-pervyy-rossiyskiy-serial-po-stsenariyu-neyroseti-32691495.html
СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети
СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети
Нейросеть создали студентами образовательной платформы Skillbox и обучили на комедийных сериалах телеканала.
2023-03-06T22:00+0500
2023-03-06T22:00+0500
2023-03-06T22:00+0500
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Российский телеканал СТС начал съемки сериала "Сидоровы" – первого сериала по сценарию нейросети, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал.Премьера комедийного сериала состоится на платформе "VK Видео". Новый ситком будет рассказывать историю среднестатистической семьи Сидоровых, состоящей из отца (Георгий Дронов), его супруги (Алина Алексеева), тещи (Татьяна Орлова), зятя (Сергей Степин) и сына (Александр Новиков). Герои сериала живут как типичные герои ситкомов: ругаются, шутят, решают бытовые проблемы. Но в какой-то момент отец подмечает, что окружающая их реальность странная – они не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех. Также нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. Читайте также: Новая технология отгонит арендованное авто при просрочке платежа
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сериал телеканал стс сидоровы сценарий создан нейросетью нейросеть
сериал телеканал стс сидоровы сценарий создан нейросетью нейросеть
СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети
Нейросеть создали студентами образовательной платформы Skillbox и обучили на комедийных сериалах телеканала.
Российский телеканал СТС начал съемки сериала "Сидоровы" – первого сериала по сценарию нейросети, сообщает РИА Новости
со ссылкой на канал.
Премьера комедийного сериала состоится на платформе "VK Видео".
"СТС приступил к съемкам первого российского сериала по сценарию нейросети, созданной студентами образовательной платформы Skillbox и обученной на комедийных хитах телеканала. Главные роли в ситкоме "Сидоровы", премьера которого состоится на платформе "VK Видео", исполняют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко", - говорится в сообщении.
Новый ситком будет рассказывать историю среднестатистической семьи Сидоровых, состоящей из отца (Георгий Дронов), его супруги (Алина Алексеева), тещи (Татьяна Орлова), зятя (Сергей Степин) и сына (Александр Новиков).
Герои сериала живут как типичные герои ситкомов: ругаются, шутят, решают бытовые проблемы. Но в какой-то момент отец подмечает, что окружающая их реальность странная – они не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех.
"За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты профессии Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него популярные сериалы СТС, в том числе "Родком", "Воронины", "Дылды", "Восьмидесятые" и "Жена олигарха". Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария", - объясняется в сообщении.
Также нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.