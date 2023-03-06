https://uz.sputniknews.ru/20230306/sts-nachal-snimat-pervyy-rossiyskiy-serial-po-stsenariyu-neyroseti-32691495.html

СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети

СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети

Нейросеть создали студентами образовательной платформы Skillbox и обучили на комедийных сериалах телеканала.

2023-03-06T22:00+0500

2023-03-06T22:00+0500

2023-03-06T22:00+0500

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телеканал

сериал

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Российский телеканал СТС начал съемки сериала "Сидоровы" – первого сериала по сценарию нейросети, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал.Премьера комедийного сериала состоится на платформе "VK Видео". Новый ситком будет рассказывать историю среднестатистической семьи Сидоровых, состоящей из отца (Георгий Дронов), его супруги (Алина Алексеева), тещи (Татьяна Орлова), зятя (Сергей Степин) и сына (Александр Новиков). Герои сериала живут как типичные герои ситкомов: ругаются, шутят, решают бытовые проблемы. Но в какой-то момент отец подмечает, что окружающая их реальность странная – они не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех. Также нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. Читайте также: Новая технология отгонит арендованное авто при просрочке платежа

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