https://uz.sputniknews.ru/20230306/u-moskvy-i-vashingtona-raznye-vzglyady-na-buduschee-tsentralnoy-azii-32684262.html

У Москвы и Вашингтона разные взгляды на будущее Центральной Азии

У Москвы и Вашингтона разные взгляды на будущее Центральной Азии

В первую неделю марта Центральная Азия оказалась не только в центре Азии, но и в центре мировой политики. С визитом в регион прибыл Госсекретарь США Энтони... 06.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-06T16:23+0500

2023-03-06T16:23+0500

2023-03-06T16:23+0500

колумнисты

центральная азия

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Он посетил Казахстан и Узбекистан, поучаствовал в формате С5+1 (то есть страны Центральной Азии + Соединенные Штаты), встретился с топ-чиновниками всех стран региона.Однако главной целью его визита – и это особо не скрывалось – было убедить южных соседей России как минимум присоединиться к санкциям против Москвы. А как максимум – поучаствовать и в других антироссийских инициативах Вашингтона. Ведь Центральная Азия находится у, в общем-то, незащищенного южного подбрюшья России, и в то время, когда Москва занята на западе, сам бог велел Блинкену пытаться "посадить ей осу" на южный затылок – то есть на Кавказе (где американцы всячески подливают керосин в армяно-азербайджанский конфликт) и на центральноазиатском пространстве.В Азии не ощущают угроз со стороны РоссииНи для кого не секрет, что в ряде стран (в том числе постсоветского пространства) у руководства еще остаются иллюзии о готовности Запада к равноправному сотрудничеству. О том, что он воспринимает страны региона как субъекты международных отношений и искренне стремится превратить их в стабильные, развивающиеся государства. Однако американский гость продемонстрировал обратное.Именно поэтому на совместной пресс-конференции с Блинкеном министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в пику американскому гостю заявил, что "мы на данный момент не видим или не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации".По сути, Энтони Блинкен показал, что Соединенные Штаты хотят и готовы разговаривать с Центральной Азии лишь языком ультиматумов. Но это не самая главная проблема в рамках американо-центральноазиатского сотрудничества. Главная – в специфическом американском видении будущего региона.Фактически госсекретарь США приехал в Центральную Азию для того, чтобы предложить тамошним странам предать Россию. И стать новым Афганистаном.Кому – главный противник, а кому - партнерВ своих стратегических документах Соединенные Штаты назвали Россию и Китай главными противниками Америки. И для борьбы с ними американцы заинтересованы в дестабилизации пространства вдоль российских и китайских границ – в частности, той же Центральной Азии, граничащей с обоими государствами. Заинтересованы в том, чтобы бурлящая и нестабильная Центральная Азия экспортировала беженцев и преступность в Россию и КНР. Заинтересованы в том, чтобы она экспортировала радикальный исламизм в российскую Сибирь и Поволжье, а также в китайский Синьцзян. Чтобы бурлящий и нестабильный регион не позволил Китаю проложить через него торговые маршруты на Запад к Европе, а России – на юг, к Индийскому океану. И Соединенные Штаты эти планы реализуют – в том числе и через поддержку (прямую или через союзников) местной радикальной оппозиции.У Москвы и Пекина видение региона совершенно другое. Они воспринимают центрально-азиатский регион как важнейшее пространство для обеспечения их безопасности (а Китай еще и как связующее звено в проекте Нового Шелкового пути). Именно поэтому Москва с Пекином заинтересованы в стабильной, предсказуемой и развивающейся Центральной Азии – и делают для этого все возможное. Российско-китайские инвестиции поддерживают региональную экономику, а Россия к тому же дает возможность трудовым мигрантам из ряда центральноазиатских государств зарабатывать и отправлять домой суммы, эквивалентные всем расходным статьям бюджета в этих государствах (еще одна причина того, почему американцам в их просьбах поругаться с Россией было отказано).Более того, Москва – несмотря на все сложности, которые она испытывает в ходе СВО – готова предложить государствам региона новые проекты для совместного развития. Прежде всего, конечно, связанные с обходом западных санкций. Параллельный импорт микроэлектроники, программируемых станков, а также потребительских товаров (парфюм, брендовая одежда) уже принесли Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану дополнительный доход. Сейчас же, в рамках углубляющегося российско-китайского экономического сотрудничества, Москве и Пекину нужны третьи страны, на территории которых можно будет развернуть совместное производство китайской технологической продукции. На роль такой страны, судя по всему, претендует Беларусь – однако чисто с географической точки зрения центральноазиатские страны на нее подходят гораздо лучше.Чего боятся СШАРечь может пойти и об участии стран региона в больших российских инфраструктурных проектах, из которых они извлекут для себя множество выгод. "Казахстан и Узбекистан столкнулись с энергетическим кризисом, дефицитом газа и распада советских отопительных сетей, которые привели этой зимой к гуманитарной катастрофе в обеих странах. В этой связи Ташкент и Астана просят Москву ускорить создание газового союза, от идеи которого изначально открещивались. А этот проект подразумевает создание региональной газовой сети под контролем Газпрома с созданием трубопровода ТАПИ для экспорта газа из РФ через Центральную Азию и Афганистан - в Пакистан и Индию. То есть на растущие рынки, нуждающиеся в газе. Это то, чего боятся США, которые хотели бы задушить российскую экономику санкциями, - пояснил Мендкович. – При этом, создавая трубопровод в Южную Азию, Россия может привести в порядок местные газовые сети".Мощный российский "деловой десант" только что побывал в Душанбе. Это была и правительственная делегация (подписано девять межправительственных соглашений), и представители 260 компаний, участвовавших в российско-таджикском бизнес-форуме и заинтересованные в работе в этой стране.Все это гораздо больше чем то, что мог и, самое главное, хотел дать Энтони Блинкен странам региона в качестве платы за предательство России.Читайте также: Украина уже проиграла. У нее есть только один выход

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Геворг Мирзаян https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/351/16/3511652_1115:0:3365:2250_100x100_80_0_0_1b0822dad12a451a149d6794caa43290.jpg

Геворг Мирзаян https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/351/16/3511652_1115:0:3365:2250_100x100_80_0_0_1b0822dad12a451a149d6794caa43290.jpg

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центральная азия, узбекистан, сша, россия