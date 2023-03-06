https://uz.sputniknews.ru/20230306/ukraina-uje-proigrala-u-nee-est-tolko-odin-vyxod-32667320.html

Украина уже проиграла. У нее есть только один выход

Украина уже проиграла. У нее есть только один выход

Паппергер заявил, что ведет переговоры с Киевом о строительстве завода

2023-03-06T11:20+0500

2023-03-06T11:20+0500

2023-03-06T11:29+0500

колумнисты

украина

украинский кризис

внешняя политика

мнение эксперта

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По его словам, предприятие ежегодно сможет производить до 400 "Пантер". Договориться о сделке он планирует в течение двух месяцев, пишет колумнист РИА Новости. Как утверждает Паппергер, никто не знает, когда закончатся боевые действия, а ВСУ нуждаются в тяжелой технике. Киеву, отмечает он, требуется 800 танков — даже если бундесвер передаст все 300 Leopard 2, что у него есть, этого будет недостаточно.Символично и, вероятно, неслучайно, что за день до этого канцлер Германии Олаф Шольц посетил Вашингтон. Поездка обошлась без громких заявлений, а значит, Украина была явно не центральной темой переговоров. Все, что связано с помощью Киеву, Запад проводит с максимальной помпой. При этом, как сообщал Bloomberg, одним из вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран, мог быть перенос немецких военных предприятий в США.Обе эти новости должны заставить достопочтенных бюргеров задуматься: неужели все настолько плохо, что целые производства нужно перевозить в США? Или, хуже того, проще открыть столь масштабное предприятие, как танковый завод, на Украине, чем в Германии?Поспешим успокоить немецких граждан: едва ли оба этих решения имеют какой-либо экономический смысл. Да, дела у ФРГ обстоят получше, чем у страдающей от ракет и беспилотников Украины. На этом хорошие новости для немцев заканчиваются. Потому что Германию можно считать второй проигравшей страной в нынешнем конфликте. Даже инфляцию по итогам 2022 года в 8,6 процента Берлин выдавал за достижение — просто потому, что до этого показателя она снизилась с десяти процентов.Но, конечно, Украина в этом плане Германию обходит. Она уже проиграла этот конфликт: еще не в военном отношении, но совершенно точно — в экономическом. Восполнить колоссальный ущерб, который она понесла за время боевых действий, своими силами она не сможет, даже если мирное соглашение подпишут завтра. Денег на это у Киева нет. А ведь придется еще платить по счетам за полученные от покровителей вооружения. Да и энергетическая отрасль переживает отнюдь не лучшие времена.Европу готовят к разводу с КитаемАкула живет до тех пор, пока она движется: у нее нет плавательного пузыря и жаберных мышц, поэтому если она остановится, то не сможет получать кислород и умрет. С режимом Зеленского то же самое — как только он перестанет воевать, его дни сочтены. Запад перестанет отдавать десятину на защиту демократического мира от кровожадной России, потому что на возрождение Украины в условиях глобального кризиса лишних денег нет. И тогда свидомым придется решать свои проблемы самостоятельно. А это Киев делать не способен. Поэтому Зеленский и сопротивляется, отправляя уже детей и стариков удерживать Артемовск. И его мало волнует, сколько жизней простых украинцев придется принести в жертву ради сохранения власти. Это дело десятое.Никакое "возвращение к международно признанным границам 1991 года" Киев не спасет. Единственный шанс — поживиться при развале России. Вот только Россию подобный сценарий не устраивает.Именно поэтому Зеленский и выдвигает заведомо невыполнимые переговорные условия, именно поэтому мирный процесс сейчас невозможен, именно поэтому Зеленский, Ермак, Буданов и Подоляк, параллельно вручая медали эскортницам, будут отправлять на убой столько украинцев, сколько возжелает Запад.Поэтому для простых украинцев скорейшее военное поражение Украины, как ни парадоксально, куда предпочтительнее. Как минимум люди перестанут погибать во имя обогащения Зеленского.Читайте также:Кишинев отказывается от молдавского языкаНазло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус

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Давид Нармания

Давид Нармания

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Давид Нармания

украина уже проиграла у нее есть только один выход украинский кризис киев запад сша нато донбасс россия политика путин зеленский байден европа ес санкции специальная операция мнение эксперта