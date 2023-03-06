https://uz.sputniknews.ru/20230306/uzbekistan-zakupil-bolshe-chaya-iz-20-stran-32679135.html

Узбекистан закупил больше чая из 20 стран

Узбекистан закупил больше чая из 20 стран

Объем импорта чая в январе 2023 года на 849 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

2023-03-06T15:46+0500

2023-03-06T15:46+0500

2023-03-06T16:21+0500

общество

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17663752_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_201fb56dfafd98c488858fae336b81b2.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В январе текущего года Узбекистан импортировал из 20 зарубежных стран 3,6 тысячи тонн чая на сумму почти 5 миллионов долларов США. Об этом сообщает Агентство по статистике.Объем импорта чая увеличился на 849 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего чая республика импортировала из Китая (2 762 тонны), Ирана (335 тонн) и Кении (144 тонны).Кроме того, из Индии ввезли 113 тонн чая, из ОАЭ — 76 тонн, из Шри-Ланки — 54 тонны, из России — 27 тонн.Читайте также: Число студентов в ВУЗах Узбекистана достигло более 1 млн человек

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан импорт чай объемы импорта китай иран кения индия оаэ шри-ланка