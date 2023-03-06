https://uz.sputniknews.ru/20230306/uzbekistan-zakupil-bolshe-chaya-iz-20-stran-32679135.html
Узбекистан закупил больше чая из 20 стран
Узбекистан закупил больше чая из 20 стран
Объем импорта чая в январе 2023 года на 849 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
2023-03-06T15:46+0500
2023-03-06T15:46+0500
2023-03-06T16:21+0500
общество
статистика
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В январе текущего года Узбекистан импортировал из 20 зарубежных стран 3,6 тысячи тонн чая на сумму почти 5 миллионов долларов США. Об этом сообщает Агентство по статистике.Объем импорта чая увеличился на 849 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего чая республика импортировала из Китая (2 762 тонны), Ирана (335 тонн) и Кении (144 тонны).Кроме того, из Индии ввезли 113 тонн чая, из ОАЭ — 76 тонн, из Шри-Ланки — 54 тонны, из России — 27 тонн.Читайте также: Число студентов в ВУЗах Узбекистана достигло более 1 млн человек
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узбекистан импорт чай объемы импорта китай иран кения индия оаэ шри-ланка
узбекистан импорт чай объемы импорта китай иран кения индия оаэ шри-ланка
Узбекистан закупил больше чая из 20 стран
15:46 06.03.2023 (обновлено: 16:21 06.03.2023)
Объем импорта чая в январе 2023 года на 849 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
В январе текущего года Узбекистан импортировал из 20 зарубежных стран 3,6 тысячи тонн чая на сумму почти 5 миллионов долларов США. Об этом сообщает
Агентство по статистике.
Объем импорта чая увеличился на 849 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего чая республика импортировала из Китая (2 762 тонны), Ирана (335 тонн) и Кении (144 тонны).
Кроме того, из Индии ввезли 113 тонн чая, из ОАЭ — 76 тонн, из Шри-Ланки — 54 тонны, из России — 27 тонн.