https://uz.sputniknews.ru/20230306/uzbekistanskie-voennye-mediki-vernulis-iz-turtsii-32673338.html

Узбекистанские военные медики вернулись из Турции

Узбекистанские военные медики вернулись из Турции

Военнослужащие Министерства обороны в течение 24 дней оказывали помощь пострадавшим от землетрясений. 06.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-06T12:16+0500

2023-03-06T12:16+0500

2023-03-06T12:16+0500

общество

турция

узбекистан

медики

министерство обороны узбекистана

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Медицинский отряд Министерства обороны Узбекистана вернулся в понедельник из Турции, где оказывал помощь пострадавшим от землетрясений, сообщает пресс-служба министерства.Узбекские военные медики отправились в зону бедствия 8 февраля и пробыли в Турции 24 дня.В аэропорту медиков встречали замминистра обороны и другие официальные лица.Напомним, 8 февраля Узбекистан направил группу военных медиков в город Газиантеп. Медицинская бригада включала в себя 71 специалиста.Узбекистанцы разбили на площади в один гектар мобильный госпитальный комплекс, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и медикамениами. Здесь круглосуточно работали военные медики.Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло 45 тыс. 267 человек. По данным Министерства обороны, узбекистанские спасатели достали из-под завалов 18 выживших и более 200 тел погибших.Читайте также: Как проходили поиски людей под завалами в Турции — видео

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турция, узбекистан, медики, министерство обороны узбекистана, землетрясение