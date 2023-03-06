Узбекистанские военные медики вернулись из Турции
© Министерство Обороны Узбекистана Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Военнослужащие Министерства обороны в течение 24 дней оказывали помощь пострадавшим от землетрясений.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Медицинский отряд Министерства обороны Узбекистана вернулся в понедельник из Турции, где оказывал помощь пострадавшим от землетрясений, сообщает пресс-служба министерства.
Узбекские военные медики отправились в зону бедствия 8 февраля и пробыли в Турции 24 дня.
"За это время они оказали медицинскую помощь в общей сложности 3860 гражданам, из которых 1795 мужчин, 1177 женщин и 888 детей", - сообщает пресс-служба.
В аэропорту медиков встречали замминистра обороны и другие официальные лица.
© Министерство Обороны Узбекистана Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Напомним, 8 февраля Узбекистан направил группу военных медиков в город Газиантеп. Медицинская бригада включала в себя 71 специалиста.
© Министерство Обороны Узбекистана Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Узбекистанцы разбили на площади в один гектар мобильный госпитальный комплекс, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и медикамениами. Здесь круглосуточно работали военные медики.
© Министерство Обороны Узбекистана Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров.
© Министерство Обороны Узбекистана Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
Сегодня из Турции вернулось медицинское управление Минобороны Узбекистана.
По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло 45 тыс. 267 человек. По данным Министерства обороны, узбекистанские спасатели достали из-под завалов 18 выживших и более 200 тел погибших.
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