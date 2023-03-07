https://uz.sputniknews.ru/20230307/dzhaz-festival-tashkent-vystupit-narodnyy-artist-rossiya-igor-butman-32696359.html

На джазовом фестивале в Ташкенте выступит народный артист России Игорь Бутман

На джазовом фестивале в Ташкенте выступит народный артист России Игорь Бутман

Цель фестиваля - объединить музыкантов Узбекистана и зарубежных стран для проведения концертов, мастер-классов и творческих встреч, а также создать пространство для культурного сотрудничества.

2023-03-07T10:08+0500

2023-03-07T10:08+0500

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культура

узбекистан

россия

джаз

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман выступит на VII Международном фестивале джаза в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Фестиваль пройдет с 25 апреля по 13 мая. Организаторы мероприятия — Фонд развития культуры и искусства и Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане.Также по приглашению Фонда на фестивале выступят такие выдающиеся музыканты, как Грегори Портер, Тиль Брённер, Эл Ди Меола, Take 6, De-Phazz и другие известные исполнители.Как отметили организаторы, фестиваль джаза в Ташкенте проводится с целью объединения музыкантов Узбекистана и зарубежных стран для проведения концертов, мастер-классов и творческих встреч, а также создания пространства для культурного сотрудничества.Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свой всемирно известный Московский джазовый оркестр, в котором выдающиеся джазовые музыканты. За годы существования Оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.Российский джазмен приезжал в Ташкент на фестиваль весной 2022 года.Читайте также: Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте — видео

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