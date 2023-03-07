https://uz.sputniknews.ru/20230307/pravitelstvo-razrabotalo-kontseptsiyu-raboty-detskix-lagerey--32696110.html

Правительство разработало концепцию работы детских лагерей

Правительство разработало концепцию работы детских лагерей

Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения не менее 50 млрд сумов.

2023-03-07T08:02+0500

2023-03-07T08:02+0500

2023-03-07T08:02+0500

общество

узбекистан

санаторий

отдых

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало Концепцию организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, а также положение о детских оздоровительных лагерях.Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана. В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.Наряду с этим, начиная с 1 января 2023 года ежеквартально Фонд получает 10% перевыполненной части прогноза доходов бюджета Каракалпакстана, областей, городов и районов страны.Кроме того, госорганы могут из внебюджетных средств компенсировать своим работникам до 50% стоимости детских путевок, но не более однократного размера базовой расчетной величины.Для покрытия части расходов на оздоровление работников, являющихся членами профсоюзов, санаториям компенсирует 55% стоимости каждой путевки за счет поступлений от социального налога в Федерацию профсоюзов Узбекистана.Читайте также: На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов

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