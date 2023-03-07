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https://uz.sputniknews.ru/20230307/pravitelstvo-razrabotalo-kontseptsiyu-raboty-detskix-lagerey--32696110.html
Правительство разработало концепцию работы детских лагерей
Правительство разработало концепцию работы детских лагерей
Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения не менее 50 млрд сумов.
2023-03-07T08:02+0500
2023-03-07T08:02+0500
общество
узбекистан
санаторий
отдых
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало Концепцию организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, а также положение о детских оздоровительных лагерях.Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана. В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.Наряду с этим, начиная с 1 января 2023 года ежеквартально Фонд получает 10% перевыполненной части прогноза доходов бюджета Каракалпакстана, областей, городов и районов страны.Кроме того, госорганы могут из внебюджетных средств компенсировать своим работникам до 50% стоимости детских путевок, но не более однократного размера базовой расчетной величины.Для покрытия части расходов на оздоровление работников, являющихся членами профсоюзов, санаториям компенсирует 55% стоимости каждой путевки за счет поступлений от социального налога в Федерацию профсоюзов Узбекистана.Читайте также: На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов
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узбекистан правительство постановление летние оздоровительные лагеря санатории фонд финансирование
узбекистан правительство постановление летние оздоровительные лагеря санатории фонд финансирование

Правительство разработало концепцию работы детских лагерей

08:02 07.03.2023
© Фото из архива Федерации Профсоюзов РУз / Санаторий "Замин"
Санаторий Замин - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2023
© Фото из архива Федерации Профсоюзов РУз /
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Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения не менее 50 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало Концепцию организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, а также положение о детских оздоровительных лагерях.
Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана. В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.
Наряду с этим, начиная с 1 января 2023 года ежеквартально Фонд получает 10% перевыполненной части прогноза доходов бюджета Каракалпакстана, областей, городов и районов страны.
Кроме того, госорганы могут из внебюджетных средств компенсировать своим работникам до 50% стоимости детских путевок, но не более однократного размера базовой расчетной величины.
Для покрытия части расходов на оздоровление работников, являющихся членами профсоюзов, санаториям компенсирует 55% стоимости каждой путевки за счет поступлений от социального налога в Федерацию профсоюзов Узбекистана.
Читайте также: На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов
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