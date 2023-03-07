https://uz.sputniknews.ru/20230307/pravitelstvo-razrabotalo-kontseptsiyu-raboty-detskix-lagerey--32696110.html
Правительство разработало концепцию работы детских лагерей
Правительство разработало концепцию работы детских лагерей
Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения не менее 50 млрд сумов.
2023-03-07T08:02+0500
2023-03-07T08:02+0500
2023-03-07T08:02+0500
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узбекистан
санаторий
отдых
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало Концепцию организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, а также положение о детских оздоровительных лагерях.Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана. В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.Наряду с этим, начиная с 1 января 2023 года ежеквартально Фонд получает 10% перевыполненной части прогноза доходов бюджета Каракалпакстана, областей, городов и районов страны.Кроме того, госорганы могут из внебюджетных средств компенсировать своим работникам до 50% стоимости детских путевок, но не более однократного размера базовой расчетной величины.Для покрытия части расходов на оздоровление работников, являющихся членами профсоюзов, санаториям компенсирует 55% стоимости каждой путевки за счет поступлений от социального налога в Федерацию профсоюзов Узбекистана.Читайте также: На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов
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узбекистан правительство постановление летние оздоровительные лагеря санатории фонд финансирование
узбекистан правительство постановление летние оздоровительные лагеря санатории фонд финансирование
Правительство разработало концепцию работы детских лагерей
Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения не менее 50 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Правительство Узбекистана разработало Концепцию
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, а также положение о детских оздоровительных лагерях.
Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана. В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из Государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.
Наряду с этим, начиная с 1 января 2023 года ежеквартально Фонд получает 10% перевыполненной части прогноза доходов бюджета Каракалпакстана, областей, городов и районов страны.
Кроме того, госорганы могут из внебюджетных средств компенсировать своим работникам до 50% стоимости детских путевок, но не более однократного размера базовой расчетной величины.
Для покрытия части расходов на оздоровление работников, являющихся членами профсоюзов, санаториям компенсирует 55% стоимости каждой путевки за счет поступлений от социального налога в Федерацию профсоюзов Узбекистана.