https://uz.sputniknews.ru/20230307/uzbekistan-kyrgyzstan-uglublyayut-dvustoronnie-otnosheniya-32712741.html

Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношения

Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношения

Посол Узбекистана в Кыргызстане рассказал о перспективах сотрудничества между двумя странами

2023-03-07T17:17+0500

2023-03-07T17:17+0500

2023-03-07T18:04+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

посол

товарооборот

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/604/64/6046406_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3e23af6680151364aa59348539d43343.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов обозначил приоритетные задачи на новом этапе двустороннего взаимодействия, сообщает ИА “Дунё".Мадрахимов выделил экономическую составляющую двусторонних отношений, рассказав, что, в числе приоритетных задач — увеличить объём взаимного товарооборота до $2 млрд, привлечь взаимные инвестиции, нарастить промышленную кооперацию.Также речь шла о сотрудничестве в сферах науки, образования, культуры, искусства, туризма. Глава дипмиссии отметил, что значительным успехам по сближению наших народов "способствует практическое воплощение инициатив, выдвигаемых Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также совместная реализация соглашений, заключенных сторонами за последние несколько лет”.Читайте также: Власти Кыргызстана и Узбекистана подписали более 20 документов - список

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кыргызстан посол интервью товарооборот отношения