https://uz.sputniknews.ru/20230307/uzbekistan-kyrgyzstan-uglublyayut-dvustoronnie-otnosheniya-32712741.html
Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношения
Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношения
Посол Узбекистана в Кыргызстане рассказал о перспективах сотрудничества между двумя странами
2023-03-07T17:17+0500
2023-03-07T17:17+0500
2023-03-07T18:04+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
посол
товарооборот
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов обозначил приоритетные задачи на новом этапе двустороннего взаимодействия, сообщает ИА “Дунё".Мадрахимов выделил экономическую составляющую двусторонних отношений, рассказав, что, в числе приоритетных задач — увеличить объём взаимного товарооборота до $2 млрд, привлечь взаимные инвестиции, нарастить промышленную кооперацию.Также речь шла о сотрудничестве в сферах науки, образования, культуры, искусства, туризма. Глава дипмиссии отметил, что значительным успехам по сближению наших народов "способствует практическое воплощение инициатив, выдвигаемых Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также совместная реализация соглашений, заключенных сторонами за последние несколько лет”.Читайте также: Власти Кыргызстана и Узбекистана подписали более 20 документов - список
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узбекистан кыргызстан посол интервью товарооборот отношения
узбекистан кыргызстан посол интервью товарооборот отношения
Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношения
17:17 07.03.2023 (обновлено: 18:04 07.03.2023)
Посол Узбекистана в Кыргызстане рассказал о перспективах узбекско-кыргызского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов обозначил приоритетные задачи на новом этапе двустороннего взаимодействия, сообщает ИА “Дунё".
“В 2023 году планируется продолжить углубление взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном в рамках уже принятой "Дорожной карты" по итогам государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Кроме того, намечен план мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами”, — поделился дипломат.
Мадрахимов выделил экономическую составляющую двусторонних отношений, рассказав, что, в числе приоритетных задач — увеличить объём взаимного товарооборота до $2 млрд, привлечь взаимные инвестиции, нарастить промышленную кооперацию.
Также речь шла о сотрудничестве в сферах науки, образования, культуры, искусства, туризма. Глава дипмиссии отметил, что значительным успехам по сближению наших народов "способствует практическое воплощение инициатив, выдвигаемых Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также совместная реализация соглашений, заключенных сторонами за последние несколько лет”.