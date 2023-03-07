https://uz.sputniknews.ru/20230307/uzbekistantsy-nachali-chasche-puteshestvovat-po-strane--32696239.html

Узбекистанцы начали чаще путешествовать по стране

Узбекистанцы начали чаще путешествовать по стране

В 2022 году жители страны совершили более 11 миллионов внутренних туристических поездок.

2023-03-07T09:01+0500

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туризм

узбекистан

статистика

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В течение 2022 года в рамках программы "Путешествуй по Узбекистану" жители страны совершили 11 435 внутренних туристических поездок, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.По сравнению с 2021 годом количество путешествий по госпрограмме увеличилось в 1,9 раза.В течение прошлого года в рамках программы организовали более 700 тысяч выездов трудовых коллективов, а также 37,9 тысяч выездов женщин, состоящих на женском учете, 1,4 тысяч — неблагополучных семей, 588,3 тысяч — молодежи и старшего поколения.Напомним, с 1 сентября 2022 года стартовала программа кэшбека для граждан, путешествующих по Узбекистану.Читайте также: В Малайзии пройдет выставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации"

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