https://uz.sputniknews.ru/20230307/uzbekistantsy-nachali-chasche-puteshestvovat-po-strane--32696239.html
Узбекистанцы начали чаще путешествовать по стране
Узбекистанцы начали чаще путешествовать по стране
В 2022 году жители страны совершили более 11 миллионов внутренних туристических поездок.
2023-03-07T09:01+0500
2023-03-07T09:01+0500
2023-03-07T11:13+0500
туризм
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В течение 2022 года в рамках программы "Путешествуй по Узбекистану" жители страны совершили 11 435 внутренних туристических поездок, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.По сравнению с 2021 годом количество путешествий по госпрограмме увеличилось в 1,9 раза.В течение прошлого года в рамках программы организовали более 700 тысяч выездов трудовых коллективов, а также 37,9 тысяч выездов женщин, состоящих на женском учете, 1,4 тысяч — неблагополучных семей, 588,3 тысяч — молодежи и старшего поколения.Напомним, с 1 сентября 2022 года стартовала программа кэшбека для граждан, путешествующих по Узбекистану.Читайте также: В Малайзии пройдет выставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации"
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узбекистан внутренний туризм министерство туризма и культурного наследия
узбекистан внутренний туризм министерство туризма и культурного наследия
Узбекистанцы начали чаще путешествовать по стране
09:01 07.03.2023 (обновлено: 11:13 07.03.2023)
В 2022 году жители страны совершили более 11 миллионов внутренних туристических поездок.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik.
В течение 2022 года в рамках программы "Путешествуй по Узбекистану" жители страны совершили 11 435 внутренних туристических поездок, сообщает
пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.
По сравнению с 2021 годом количество путешествий по госпрограмме увеличилось в 1,9 раза.
В течение прошлого года в рамках программы организовали более 700 тысяч выездов трудовых коллективов, а также 37,9 тысяч выездов женщин, состоящих на женском учете, 1,4 тысяч — неблагополучных семей, 588,3 тысяч — молодежи и старшего поколения.
Напомним, с 1 сентября 2022 года стартовала программа кэшбека для граждан, путешествующих по Узбекистану.