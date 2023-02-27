https://uz.sputniknews.ru/20230227/v-malayzii-proydet-vystavka-uzbekistan--tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-32523899.html

В Малайзии пройдет выставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации"

В Малайзии пройдет выставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации"

Коллекция включает в себя фотографии, картины и другие артефакты

2023-02-27T09:02+0500

2023-02-27T09:02+0500

2023-02-27T09:02+0500

культура

малайзия

фотовыставка

узбекистан

ислам

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В Куала-Лумпуре с 1 марта откроется фотовыставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации", передает ИА "Дуне".Мероприятие будет проходить в музее "Исламское искусство Малайзии" до 27 марта. В роли организаторов выступят Министерство культуры и туризма, Центр исламской цивилизации и посольство Узбекистана, а также Музей исламского искусства Малайзии.Коллекция выставки включает в себя фотографии и информационные справки об истории ислама, культуре различных цивилизаций, артефактах и шедеврах древнего культурного наследия Узбекистана.Кроме того, организаторы представят картины, отражающие влияние ислама на архитектуру, культуру и быт жителей Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента, Насафа и Термеза.Напомним, прошлым летом в столице Малайзии открылся шоу-рум узбекистанских товаров. Читайте также:Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мираВ Узбекистане отреставрируют картины Кандинского

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