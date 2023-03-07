https://uz.sputniknews.ru/20230307/v-metro-tashkenta-proezd-mojno-oplatit-s-pomoschyu-telefona-32716044.html
В метро Ташкента проезд можно оплатить с помощью телефона
В метро Ташкента проезд можно оплатить с помощью телефона
Новые устройства для приема оплаты с помощью технологии NFC уже установили на шести станциях.
2023-03-07T18:56+0500
2023-03-07T18:56+0500
2023-03-07T18:59+0500
общество
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метро
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. В ташкентском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд с помощью мобильного телефона.На современных устройствах для приема оплаты владельцы телефонов на iOS смогут оплачивать проезд с помощью технологии NFC, сообщает Telegram-канал Автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте."Теперь пассажиры подземного метро могут не стоять по долгое время в очередях, если забыли взять с собой транспортную карту", - говорится в сообщении.Новые устройства для приема оплаты за проезд уже установили на станциях Буйук Ипак Йули, Пушкин, Хамид Олимжон, Амир Темур, Мустакиллик Майдони, Пахтакор. Скоро они появятся и на других станциях Чиланзарской линии.Читайте также: Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице
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узбекистан ташкент метро оплата с помощью телефона nfc ios айфон оплата проезда
узбекистан ташкент метро оплата с помощью телефона nfc ios айфон оплата проезда
В метро Ташкента проезд можно оплатить с помощью телефона
18:56 07.03.2023 (обновлено: 18:59 07.03.2023)
Новые устройства для приема оплаты с помощью технологии NFC уже установили на шести станциях.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. В ташкентском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд с помощью мобильного телефона.
На современных устройствах для приема оплаты владельцы телефонов на iOS смогут оплачивать проезд с помощью технологии NFC, сообщает Telegram-канал
Автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте.
"Теперь пассажиры подземного метро могут не стоять по долгое время в очередях, если забыли взять с собой транспортную карту", - говорится в сообщении.
Новые устройства для приема оплаты за проезд уже установили на станциях Буйук Ипак Йули, Пушкин, Хамид Олимжон, Амир Темур, Мустакиллик Майдони, Пахтакор. Скоро они появятся и на других станциях Чиланзарской линии.