https://uz.sputniknews.ru/20230307/v-metro-tashkenta-proezd-mojno-oplatit-s-pomoschyu-telefona-32716044.html

В метро Ташкента проезд можно оплатить с помощью телефона

В метро Ташкента проезд можно оплатить с помощью телефона

Новые устройства для приема оплаты с помощью технологии NFC уже установили на шести станциях.

2023-03-07T18:56+0500

2023-03-07T18:56+0500

2023-03-07T18:59+0500

общество

узбекистан

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. В ташкентском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд с помощью мобильного телефона.На современных устройствах для приема оплаты владельцы телефонов на iOS смогут оплачивать проезд с помощью технологии NFC, сообщает Telegram-канал Автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте."Теперь пассажиры подземного метро могут не стоять по долгое время в очередях, если забыли взять с собой транспортную карту", - говорится в сообщении.Новые устройства для приема оплаты за проезд уже установили на станциях Буйук Ипак Йули, Пушкин, Хамид Олимжон, Амир Темур, Мустакиллик Майдони, Пахтакор. Скоро они появятся и на других станциях Чиланзарской линии.Читайте также: Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице

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