https://uz.sputniknews.ru/20230303/mirziyoev-vlasti-izmenyat-situatsiyu-s-obschestvennym-transportom-v-stolitse---32637280.html

Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице

Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице

В Ташкенте откроют семь новых станций метро и купят новые автобусы

2023-03-03T18:06+0500

2023-03-03T18:06+0500

2023-03-03T18:06+0500

общество

шавкат мирзиёев

олий мажлис

ташкент

узбекистан

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Ситуация с общественным транспортом в Ташкенте кардинально изменится, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Для города закупят дополнительную тысячу современных автобусов, а также откроют семь новых станций метро.Кроме того, в регионах запустят еще тысячу автобусов, которыми смогут воспользоваться миллион жителей 300 махаллей.Читайте также:В республике модифицируют систему общественного транспортаЖитель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет

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мирзиёев заявил обращение к олий мажлису транспорт ташкента ташкент общественный транспорт метро