https://uz.sputniknews.ru/20230303/mirziyoev-vlasti-izmenyat-situatsiyu-s-obschestvennym-transportom-v-stolitse---32637280.html
Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице
Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице
В Ташкенте откроют семь новых станций метро и купят новые автобусы
2023-03-03T18:06+0500
2023-03-03T18:06+0500
2023-03-03T18:06+0500
общество
шавкат мирзиёев
олий мажлис
ташкент
узбекистан
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Ситуация с общественным транспортом в Ташкенте кардинально изменится, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Для города закупят дополнительную тысячу современных автобусов, а также откроют семь новых станций метро.Кроме того, в регионах запустят еще тысячу автобусов, которыми смогут воспользоваться миллион жителей 300 махаллей.Читайте также:В республике модифицируют систему общественного транспортаЖитель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет
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мирзиёев заявил обращение к олий мажлису транспорт ташкента ташкент общественный транспорт метро
мирзиёев заявил обращение к олий мажлису транспорт ташкента ташкент общественный транспорт метро
Мирзиёев: власти изменят ситуацию с общественным транспортом в столице
В Ташкенте откроют семь новых станций метро, а также закупят тысячу новых автобусов.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Ситуация с общественным транспортом в Ташкенте кардинально изменится, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Для города закупят дополнительную тысячу современных автобусов, а также откроют семь новых станций метро.
"За счет этого ежедневно более 500 тыс. жителей и гостей столицы будут обеспечены дополнительными удобствами",– сказал президент
Кроме того, в регионах запустят еще тысячу автобусов, которыми смогут воспользоваться миллион жителей 300 махаллей.