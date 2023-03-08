https://uz.sputniknews.ru/20230308/uzbekistan-vyshel-v-chetvertfinala-kubka-azii-po-futbolu--32731312.html

Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу

Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу

Спортсмены сыграли вничью с командой Индонезии.

2023-03-08T14:32+0500

2023-03-08T14:32+0500

2023-03-08T14:32+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Молодежная сборная республики по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, заняв первое место в группе А.Вчера узбекистанцы сыграли вничью с соперниками из Индонезии. Игра закончилась со счетом 0:0.В субботу команда республики сыграет со сборной Австралии, которая заняла второе место в группе В. Выход в полуфинал гарантирует команде право на участие в ЧМ в этом году.Читайте также:"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видеоБоксёр Эльнур Абдураимов получил травму в Мексике

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