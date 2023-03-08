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Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу
Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу
Спортсмены сыграли вничью с командой Индонезии.
2023-03-08T14:32+0500
2023-03-08T14:32+0500
спорт
узбекистан
команда
футбол
турнир
азия
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Молодежная сборная республики по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, заняв первое место в группе А.Вчера узбекистанцы сыграли вничью с соперниками из Индонезии. Игра закончилась со счетом 0:0.В субботу команда республики сыграет со сборной Австралии, которая заняла второе место в группе В. Выход в полуфинал гарантирует команде право на участие в ЧМ в этом году.Читайте также:"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видеоБоксёр Эльнур Абдураимов получил травму в Мексике
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узбекистан вышел в четвертьфинала кубка азии по футболу кубок азии полуфинал страны результаты итоги как сыграл узбекистан команда сборная узбекистана спорт футбол в узбекистане новости спорта новость
узбекистан вышел в четвертьфинала кубка азии по футболу кубок азии полуфинал страны результаты итоги как сыграл узбекистан команда сборная узбекистана спорт футбол в узбекистане новости спорта новость

Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу

14:32 08.03.2023
© Sputnik / Александр ВильфФутбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Спортсмены сыграли вничью с командой Индонезии. Следующий матч запланирован на 11 марта.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Молодежная сборная республики по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, заняв первое место в группе А.
Вчера узбекистанцы сыграли вничью с соперниками из Индонезии. Игра закончилась со счетом 0:0.
В субботу команда республики сыграет со сборной Австралии, которая заняла второе место в группе В. Выход в полуфинал гарантирует команде право на участие в ЧМ в этом году.
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