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Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу
Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу
Спортсмены сыграли вничью с командой Индонезии.
2023-03-08T14:32+0500
2023-03-08T14:32+0500
2023-03-08T14:32+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Молодежная сборная республики по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, заняв первое место в группе А.Вчера узбекистанцы сыграли вничью с соперниками из Индонезии. Игра закончилась со счетом 0:0.В субботу команда республики сыграет со сборной Австралии, которая заняла второе место в группе В. Выход в полуфинал гарантирует команде право на участие в ЧМ в этом году.Читайте также:"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видеоБоксёр Эльнур Абдураимов получил травму в Мексике
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Узбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу
Спортсмены сыграли вничью с командой Индонезии. Следующий матч запланирован на 11 марта.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Молодежная сборная республики по футболу вышла в ¼ финала Кубка Азии, заняв первое место в группе А.
Вчера узбекистанцы сыграли вничью с соперниками из Индонезии. Игра закончилась со счетом 0:0.
В субботу команда республики сыграет со сборной Австралии, которая заняла второе место в группе В. Выход в полуфинал гарантирует команде право на участие в ЧМ в этом году.