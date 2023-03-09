Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото
11:09 09.03.2023 (обновлено: 11:12 09.03.2023)
Кыргызстану и Узбекистану необходимо налаживать промышленную кооперацию, сказал кыргызстанский премьер.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе рабочего визита в Узбекистан побывал на заводе UzAuto Motors в городе Асаке (Андижанская область), сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.
В ходе встречи Жапаров отметил, что автомобильный завод в Асаке — наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса.
"В рамках развития торгово-экономических связей между двумя странами необходимо налаживать промышленную кооперацию. Первые шаги в этом направлении сделаны. Теперь нужно только наращивать темпы взаимовыгодного сотрудничества с заводом UzAuto Motors, чтобы имеющиеся договоренности уже в ближайшее время воплотились на практике", — подчеркнул глава кабмина.
Премьер-министр Кыргызстана также побывал на ряде текстильных предприятий в Ферганской и Наманганской областях.
"Учитывая это, для нас крайне важен опыт, накопленный Республикой Узбекистан в привлечении инвестиций и современных технологических решений в текстильное производство. Нам также необходимо развиваться, привлекая в ряды своих долгосрочных заказчиков мировые бренды, с которыми вы уже активно и успешно сотрудничаете", - отметил Жапаров.
Кыргызстан и Узбекистан планируют сотрудничество в текстильной отрасли. В начале 2023 года две страны подписали соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области.
Для этого Узбекско-Кыргызский фонд развития выделит $16 млн для строительства текстильного предприятия, которое будет расположено в Ноокатском районе.