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Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото
Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото
Кыргызстану и Узбекистану необходимо налаживать промышленную кооперацию, сказал кыргызстанский премьер.
2023-03-09T11:09+0500
2023-03-09T11:12+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
акылбек жапаров
uzauto motors
текстиль
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе рабочего визита в Узбекистан побывал на заводе UzAuto Motors в городе Асаке (Андижанская область), сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.В ходе встречи Жапаров отметил, что автомобильный завод в Асаке — наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса.Премьер-министр Кыргызстана также побывал на ряде текстильных предприятий в Ферганской и Наманганской областях.Кыргызстан и Узбекистан планируют сотрудничество в текстильной отрасли. В начале 2023 года две страны подписали соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области.Для этого Узбекско-Кыргызский фонд развития выделит $16 млн для строительства текстильного предприятия, которое будет расположено в Ноокатском районе.Читайте также: В Узбекистан прибыл глава кабинета министров Кыргызстана — фото
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узбекистан кыргызстан глава кабинета министров акылбек жапаров визит uzauto motors текстильные предприятия
узбекистан кыргызстан глава кабинета министров акылбек жапаров визит uzauto motors текстильные предприятия

Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото

11:09 09.03.2023 (обновлено: 11:12 09.03.2023)
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Кыргызстану и Узбекистану необходимо налаживать промышленную кооперацию, сказал кыргызстанский премьер.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе рабочего визита в Узбекистан побывал на заводе UzAuto Motors в городе Асаке (Андижанская область), сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба Кабинета Министров Кыргызской Республики
В ходе встречи Жапаров отметил, что автомобильный завод в Асаке — наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса.

"В рамках развития торгово-экономических связей между двумя странами необходимо налаживать промышленную кооперацию. Первые шаги в этом направлении сделаны. Теперь нужно только наращивать темпы взаимовыгодного сотрудничества с заводом UzAuto Motors, чтобы имеющиеся договоренности уже в ближайшее время воплотились на практике", — подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр Кыргызстана также побывал на ряде текстильных предприятий в Ферганской и Наманганской областях.

"Учитывая это, для нас крайне важен опыт, накопленный Республикой Узбекистан в привлечении инвестиций и современных технологических решений в текстильное производство. Нам также необходимо развиваться, привлекая в ряды своих долгосрочных заказчиков мировые бренды, с которыми вы уже активно и успешно сотрудничаете", - отметил Жапаров.

Кыргызстан и Узбекистан планируют сотрудничество в текстильной отрасли. В начале 2023 года две страны подписали соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области.
Для этого Узбекско-Кыргызский фонд развития выделит $16 млн для строительства текстильного предприятия, которое будет расположено в Ноокатском районе.
Читайте также: В Узбекистан прибыл глава кабинета министров Кыргызстана — фото
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