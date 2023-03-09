https://uz.sputniknews.ru/20230309/32739913.html

Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото

Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото

Кыргызстану и Узбекистану необходимо налаживать промышленную кооперацию, сказал кыргызстанский премьер.

2023-03-09T11:09+0500

2023-03-09T11:09+0500

2023-03-09T11:12+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

акылбек жапаров

uzauto motors

текстиль

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе рабочего визита в Узбекистан побывал на заводе UzAuto Motors в городе Асаке (Андижанская область), сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.В ходе встречи Жапаров отметил, что автомобильный завод в Асаке — наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса.Премьер-министр Кыргызстана также побывал на ряде текстильных предприятий в Ферганской и Наманганской областях.Кыргызстан и Узбекистан планируют сотрудничество в текстильной отрасли. В начале 2023 года две страны подписали соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области.Для этого Узбекско-Кыргызский фонд развития выделит $16 млн для строительства текстильного предприятия, которое будет расположено в Ноокатском районе.Читайте также: В Узбекистан прибыл глава кабинета министров Кыргызстана — фото

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