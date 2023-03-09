https://uz.sputniknews.ru/20230309/britantsev-pugayut-biousovershenstvovannymi-russkimi-32737474.html
Британцев пугают биоусовершенствованными русскими
Британцев пугают биоусовершенствованными русскими
Пересказ отчета Министерства обороны Великобритании.
2023-03-09T10:15+0500
2023-03-09T10:15+0500
2023-03-09T10:15+0500
колумнисты
великобритания
россия
внешняя политика
мнение эксперта
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"Мы должны сделать все, чтобы такое НИКОГДА не повторилось снова. Мы должны были выиграть этот матч!" — делается вывод из доклада главы британского оборонного ведомства, пишет колумнист РИА Новости. Думаете, автор бредит? Нет, это краткий пересказ содержания одной из глав отчета самого Министерства обороны Великобритании с дословной цитатой оттуда! Да-да, настоящего министерства на настоящем сайте этого ведомства. Причем это творение, как и еще семь похожих на него, заказаны и оплачены из военного бюджета Соединенного Королевства в рамках научного (и это не шутка!) проекта "Истории из завтра: исследование новых технологий посредством полезной беллетристики".Для осуществления этого проекта, который, по задумке его инициаторов, должен раздвинуть горизонты воображения британских военных разработчиков, были наняты два американских автора, которые сами себя с удовольствием позиционируют в качестве безумных ученых. Речь о Питере Сингере и Августе Коуле, которых британской публике представляют в качестве писателей-фантастов в связи с тем, что не так давно они опубликовали повесть "Призрачный флот" о будущей войне Китая (само собой, при содействии России) и США.Несмотря на серьезный кризис в самой Британии, где министры уже советуют публике переходить на поедание репки в отсутствие привычных овощей, никто там особо не задается вопросом, почему бюджетные средства пущены на американских "безумных ученых" . Наоборот, пресса восприняла этот факт с восторгом. Колумнист The Times Бен Макинтайр с воодушевлением напоминает читателям, как фантасты Герберт Уэллс или Артур Кларк предвосхищали будущее, прокладывая дорогу прорывным изобретениям в военной сфере.Правда, Сингер и Коул ну никак не тянут ни на уэллсов, ни на кларков. Сюжеты восьми рассказов, написанных ими для Министерства обороны Британии, примитивны и лишены даже намека на креативность. К примеру, в том же "Кубке Солнцестояния" речь больше идет не о технологиях биоинженерии, а о том, как русские в условиях Антарктиды научились делать водку — ну, а как можно русских без водки описать-то?Основной смысл большинства рассказов, приложенных к отчету лондонского министерства обороны, заключается именно в разгоне русофобии среди британцев. Где-то коварная Россия названа прямо, как в описании футбольного матча с российским "модифицированным спецназом". А в некоторых рассказах просто говорится о противнике, но пресса открыто угадывает, что речь идет о России, поскольку авторы пишут о необходимости использовать киберпсихологию для противостояния плебисцитам о "присоединении спорных провинций к своей родине".То есть творения американских "безумных ученых" и рядом не стоят с произведениями российских фантастов, предугадавших события на Украине задолго до начала боевых действий там. Чего только стоит роман луганского автора Глеба Боброва "Эпоха мертворожденных", в котором он лет за десять до начала украинского АТО описал многие боевые операции будущего — там даже географические названия совпали с местами реальных боев 2014-2023 годов.Судя же по примитивным сюжетам, обнародованным ведомством Бена Уоллеса, главная их цель заключается не в предвидении будущего, а в распространении среди общества страха и ненависти к России, которая рано или поздно якобы обязательно столкнется на поле боя с британской армией.Расследование Sky News на днях выявило резкий рост количества преступлений на почве ненависти в отношении русских в Британии. Правда, попытка обсудить в эфире канала причины этого была резко пресечена. Потому что всем очевидно: сами британские СМИ и официальные ведомства сознательно программируют русофобию. В том числе посредством американских "безумных ученых". Никакой иной практической цели у данного проекта нет и быть не может.Читайте также:Кишинев отказывается от молдавского языкаНазло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус
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Владимир Корнилов
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британцев пугают биоусовершенствованными русскими отчета министерства обороны великобритании мнение эксперта великобритания россия политика антироссийские санкции риши нато запад
британцев пугают биоусовершенствованными русскими отчета министерства обороны великобритании мнение эксперта великобритания россия политика антироссийские санкции риши нато запад
Британцев пугают биоусовершенствованными русскими
Русские похитили у Министерства обороны Британии технологию биоусовершенствования солдат и в результате этого выиграли у противника футбольный матч Кубка Солнцестояния, проведенный в Антарктиде в период перемирия на фронте.
"Мы должны сделать все, чтобы такое НИКОГДА не повторилось снова. Мы должны были выиграть этот матч!" — делается вывод из доклада главы британского оборонного ведомства, пишет колумнист РИА Новости.
Думаете, автор бредит? Нет, это краткий пересказ содержания одной из глав отчета самого Министерства обороны Великобритании с дословной цитатой оттуда! Да-да, настоящего министерства на настоящем сайте этого ведомства. Причем это творение, как и еще семь похожих на него, заказаны и оплачены из военного бюджета Соединенного Королевства в рамках научного (и это не шутка!) проекта "Истории из завтра: исследование новых технологий посредством полезной беллетристики".
Для осуществления этого проекта, который, по задумке его инициаторов, должен раздвинуть горизонты воображения британских военных разработчиков, были наняты два американских автора, которые сами себя с удовольствием позиционируют в качестве безумных ученых. Речь о Питере Сингере и Августе Коуле, которых британской публике представляют в качестве писателей-фантастов в связи с тем, что не так давно они опубликовали повесть "Призрачный флот" о будущей войне Китая (само собой, при содействии России) и США.
Несмотря на серьезный кризис в самой Британии, где министры уже советуют публике переходить на поедание репки в отсутствие привычных овощей, никто там особо не задается вопросом, почему бюджетные средства пущены на американских "безумных ученых" . Наоборот, пресса восприняла этот факт с восторгом. Колумнист The Times Бен Макинтайр с воодушевлением напоминает читателям, как фантасты Герберт Уэллс или Артур Кларк предвосхищали будущее, прокладывая дорогу прорывным изобретениям в военной сфере.
Правда, Сингер и Коул ну никак не тянут ни на уэллсов, ни на кларков. Сюжеты восьми рассказов, написанных ими для Министерства обороны Британии, примитивны и лишены даже намека на креативность. К примеру, в том же "Кубке Солнцестояния" речь больше идет не о технологиях биоинженерии, а о том, как русские в условиях Антарктиды научились делать водку — ну, а как можно русских без водки описать-то?
Основной смысл большинства рассказов, приложенных к отчету лондонского министерства обороны, заключается именно в разгоне русофобии среди британцев. Где-то коварная Россия названа прямо, как в описании футбольного матча с российским "модифицированным спецназом". А в некоторых рассказах просто говорится о противнике, но пресса открыто угадывает, что речь идет о России, поскольку авторы пишут о необходимости использовать киберпсихологию для противостояния плебисцитам о "присоединении спорных провинций к своей родине".
То есть творения американских "безумных ученых" и рядом не стоят с произведениями российских фантастов, предугадавших события на Украине задолго до начала боевых действий там. Чего только стоит роман луганского автора Глеба Боброва "Эпоха мертворожденных", в котором он лет за десять до начала украинского АТО описал многие боевые операции будущего — там даже географические названия совпали с местами реальных боев 2014-2023 годов.
Судя же по примитивным сюжетам, обнародованным ведомством Бена Уоллеса, главная их цель заключается не в предвидении будущего, а в распространении среди общества страха и ненависти к России, которая рано или поздно якобы обязательно столкнется на поле боя с британской армией.
Расследование Sky News на днях выявило резкий рост количества преступлений на почве ненависти в отношении русских в Британии. Правда, попытка обсудить в эфире канала причины этого была резко пресечена. Потому что всем очевидно: сами британские СМИ и официальные ведомства сознательно программируют русофобию. В том числе посредством американских "безумных ученых". Никакой иной практической цели у данного проекта нет и быть не может.