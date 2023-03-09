https://uz.sputniknews.ru/20230309/massovye-sboi-v-rabote-yandex-go--chto-izvestno--32761463.html
Массовые сбои в работе Yandex Go – что известно
Массовые сбои в работе Yandex Go – что известно
Почему не работало приложение – читайте в нашем материале.
2023-03-09T19:01+0500
2023-03-09T19:01+0500
2023-03-09T19:01+0500
общество
яндекс такси
узбекистан
работа
сбой в системе
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Жители Узбекистана сообщают о массовых сбоях в работе сервиса по поиску такси Yandex Go.Информация о проблемах с приложением появилась сегодня около 15:00 по Ташкенту. При попытке вызвать такси пользователю вылетало сообщение об ошибке на сервисе.С той же проблемой столкнулись жители России, Армении и Казахстана. Также не работали приложения Uber, "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда".По данным РИА Новости, примерно к 17:00 "Яндекс" восстановил работу сервиса.Читайте также:"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды"Победа" прилетит в Узбекистан уже в апреле
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массовые сбои в работе yandex go почему не работает не работало проблемы причины когда заработает яндекс приложение сервис новости новость
массовые сбои в работе yandex go почему не работает не работало проблемы причины когда заработает яндекс приложение сервис новости новость
Массовые сбои в работе Yandex Go – что известно
Почему не работало приложение, в каких странах произошли сбои – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Жители Узбекистана сообщают о массовых сбоях в работе сервиса по поиску такси Yandex Go.
Информация о проблемах с приложением появилась сегодня около 15:00 по Ташкенту. При попытке вызвать такси пользователю вылетало сообщение об ошибке на сервисе.
С той же проблемой столкнулись жители России, Армении и Казахстана. Также не работали приложения Uber, "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда".
По данным РИА Новости
, примерно к 17:00 "Яндекс" восстановил работу сервиса.
"Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса", - рассказали в пресс-службе сервиса.