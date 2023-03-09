https://uz.sputniknews.ru/20230309/massovye-sboi-v-rabote-yandex-go--chto-izvestno--32761463.html

Массовые сбои в работе Yandex Go – что известно

Массовые сбои в работе Yandex Go – что известно

Почему не работало приложение – читайте в нашем материале.

2023-03-09T19:01+0500

2023-03-09T19:01+0500

2023-03-09T19:01+0500

общество

яндекс такси

узбекистан

работа

сбой в системе

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Жители Узбекистана сообщают о массовых сбоях в работе сервиса по поиску такси Yandex Go.Информация о проблемах с приложением появилась сегодня около 15:00 по Ташкенту. При попытке вызвать такси пользователю вылетало сообщение об ошибке на сервисе.С той же проблемой столкнулись жители России, Армении и Казахстана. Также не работали приложения Uber, "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда".По данным РИА Новости, примерно к 17:00 "Яндекс" восстановил работу сервиса.Читайте также:"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды"Победа" прилетит в Узбекистан уже в апреле

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