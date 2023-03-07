https://uz.sputniknews.ru/20230307/yandeks-zapustil-v-uzbekistane-servis-po-dostavke-edy--32712550.html

"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды

"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды

Через приложение можно заказать продукты, напитки и цветы.

2023-03-07T16:31+0500

2023-03-07T16:31+0500

2023-03-07T16:31+0500

общество

узбекистан

ташкент

яндекс

приложение

еда

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. В Ташкенте заработал сервис по доставке еды Yandex Eats, передает Прайм.К сервису уже подключились более 200 заведений узбекской столицы. Например, FeedUp, Bon!, Oqtepa Lavash и Yaponamama.По данным пресс-службы компании, пользователи сервиса могут заказывать не только готовую еду, но и товары из магазинов The Loaf, EcoVkuz, Goodveen Flower House, Red Dragon, Hobby Games и многих других.На данный момент для заказа доступны продукты, напитки и цветы. В дальнейшем создатели приложения планируют увеличить ассортимент.Читайте также:"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах УзбекистанаЯндекс Go вводит контроль за вождением во время заказов

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