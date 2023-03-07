https://uz.sputniknews.ru/20230307/yandeks-zapustil-v-uzbekistane-servis-po-dostavke-edy--32712550.html
"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды
"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды
Через приложение можно заказать продукты, напитки и цветы.
2023-03-07T16:31+0500
2023-03-07T16:31+0500
2023-03-07T16:31+0500
общество
узбекистан
ташкент
яндекс
приложение
еда
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. В Ташкенте заработал сервис по доставке еды Yandex Eats, передает Прайм.К сервису уже подключились более 200 заведений узбекской столицы. Например, FeedUp, Bon!, Oqtepa Lavash и Yaponamama.По данным пресс-службы компании, пользователи сервиса могут заказывать не только готовую еду, но и товары из магазинов The Loaf, EcoVkuz, Goodveen Flower House, Red Dragon, Hobby Games и многих других.На данный момент для заказа доступны продукты, напитки и цветы. В дальнейшем создатели приложения планируют увеличить ассортимент.Читайте также:"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах УзбекистанаЯндекс Go вводит контроль за вождением во время заказов
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"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды
Через новое приложение можно заказать готовые блюда, продукты, напитки и цветы.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
В Ташкенте заработал сервис по доставке еды Yandex Eats, передает Прайм
.
"Яндекс Еда" запустилась в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении. Приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на узбекском, английском и русском языках", - написано в сообщении компании.
К сервису уже подключились более 200 заведений узбекской столицы. Например, FeedUp, Bon!, Oqtepa Lavash и Yaponamama.
По данным пресс-службы компании, пользователи сервиса могут заказывать не только готовую еду, но и товары из магазинов The Loaf, EcoVkuz, Goodveen Flower House, Red Dragon, Hobby Games и многих других.
На данный момент для заказа доступны продукты, напитки и цветы. В дальнейшем создатели приложения планируют увеличить ассортимент.