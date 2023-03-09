https://uz.sputniknews.ru/20230309/pochemu-nelzya-sledit-za-byvshimi-v-sotssetyax--psixolog--32768413.html

Почему нельзя следить за бывшими в соцсетях – психолог

Почему нельзя следить за бывшими в соцсетях – психолог

Эксперт рассказала, как пережить расставание с бывшим партнером.

2023-03-09T22:00+0500

2023-03-09T22:00+0500

2023-03-09T22:00+0500

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Желание следить за бывшими возлюбленными в социальных сетях может перейти в зависимость, рассказала психолог Евгения Пименова в интервью News.ru.Когда вы смотрите в интернете за жизнью бывших партнеров, то в глубине души надеетесь, что он не нашел никого другого. Данная ситуация связана с потребностью почувствовать собственную значимость и ценность.Кроме того, подобная слежка может говорить о скрытом желании возобновить закончившиеся отношения.Лучший вариант – это заблокировать бывшего в соцсетях. Постарайтесь разнообразить свою жизнь, чтобы заполнить пустоту после расставания. Для этого подойдут новые хобби, полезные привычки или общение с близкими. Если вы понимаете, что вам сложно справиться со сложившейся ситуацией, то обратитесь за помощью к психологу, рекомендует Пименова.Читайте также:Лучшее время для кофе – мнение диетологовТоп-4 совета для долгой и счастливой жизни

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почему нельзя следить за бывшими в соцсетях советы психолога как пережить расставание зачем люди следят за бывшими психология здоровья