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Почему нельзя следить за бывшими в соцсетях – психолог
Почему нельзя следить за бывшими в соцсетях – психолог
Эксперт рассказала, как пережить расставание с бывшим партнером.
2023-03-09T22:00+0500
2023-03-09T22:00+0500
2023-03-09T22:00+0500
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Желание следить за бывшими возлюбленными в социальных сетях может перейти в зависимость, рассказала психолог Евгения Пименова в интервью News.ru.Когда вы смотрите в интернете за жизнью бывших партнеров, то в глубине души надеетесь, что он не нашел никого другого. Данная ситуация связана с потребностью почувствовать собственную значимость и ценность.Кроме того, подобная слежка может говорить о скрытом желании возобновить закончившиеся отношения.Лучший вариант – это заблокировать бывшего в соцсетях. Постарайтесь разнообразить свою жизнь, чтобы заполнить пустоту после расставания. Для этого подойдут новые хобби, полезные привычки или общение с близкими. Если вы понимаете, что вам сложно справиться со сложившейся ситуацией, то обратитесь за помощью к психологу, рекомендует Пименова.Читайте также:Лучшее время для кофе – мнение диетологовТоп-4 совета для долгой и счастливой жизни
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почему нельзя следить за бывшими в соцсетях советы психолога как пережить расставание зачем люди следят за бывшими психология здоровья
почему нельзя следить за бывшими в соцсетях советы психолога как пережить расставание зачем люди следят за бывшими психология здоровья
Почему нельзя следить за бывшими в соцсетях – психолог
Эксперт рассказала, как пережить расставание с бывшим партнером. Что нужно делать, а что не стоит – в нашем материале.
Желание следить за бывшими возлюбленными в социальных сетях может перейти в зависимость, рассказала психолог Евгения Пименова в интервью News.ru.
Когда вы смотрите в интернете за жизнью бывших партнеров, то в глубине души надеетесь, что он не нашел никого другого. Данная ситуация связана с потребностью почувствовать собственную значимость и ценность.
Кроме того, подобная слежка может говорить о скрытом желании возобновить закончившиеся отношения.
"Это достаточно опасный путь. Ведь в какой-то момент мы можем так сконцентрироваться на этой постоянной слежке, что перестанем фокусироваться на своей собственной жизни и отношениях с другими людьми",- объяснила эксперт.
Лучший вариант – это заблокировать бывшего в соцсетях. Постарайтесь разнообразить свою жизнь, чтобы заполнить пустоту после расставания. Для этого подойдут новые хобби, полезные привычки или общение с близкими.
Если вы понимаете, что вам сложно справиться со сложившейся ситуацией, то обратитесь за помощью к психологу, рекомендует Пименова.