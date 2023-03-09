Сардор Умурзаков встретился с Акылбеком Жапаровым
15:27 09.03.2023 (обновлено: 16:13 09.03.2023)
© Пресс-служба Правительства КыргызстанаРуководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым
© Пресс-служба Правительства Кыргызстана
Глава Администрации президента Узбекистана обсудил с премьер-министром Кыргызстана сотрудничество между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.
В ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также "сверили часы" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
"Убежден, что практическая реализация озвученных инициатив и договорённостей глав наших государств позволит сформировать мультипликативный эффект экономического развития приграничных территорий, привлечь дополнительные инвестиции, укрепить транспортную доступность, создать новые рабочие места и в конечном итоге способствовать улучшению условий жизни населения", — сказал Акылбек Жапаров.
По словам премьер-министра Кыргызстана, товарооборот между двумя странами в ближайшее время может преодолеть отметку в $2 млрд.
"Эта цель может быть достигнута в том числе за счёт наращивания взаимных поставок цемента, угля, цветных металлов, сельскохозяйственной и текстильной продукции, химических удобрений, бытовой и коммерческой техники, фармакологических препаратов", — сказал он.
Сардор Умурзаков в свою очередь выразил готовность приложить максимальные усилия для реализации договоренностей.
Напомним, Акылбек Жапаров находится в Узбекистане с официальным визитом. Он уже побывал на заводе UzAuto Motors и ряде текстильных предприятий в разных регионах республики.
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