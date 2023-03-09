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Сардор Умурзаков встретился с Акылбеком Жапаровым
Сардор Умурзаков встретился с Акылбеком Жапаровым
Глава Администрации президента Узбекистана обсудил с премьер-министром Кыргызстана сотрудничество между двумя странами.
2023-03-09T15:27+0500
2023-03-09T16:13+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
сардор умурзаков
акылбек жапаров
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.В ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также "сверили часы" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.По словам премьер-министра Кыргызстана, товарооборот между двумя странами в ближайшее время может преодолеть отметку в $2 млрд.Сардор Умурзаков в свою очередь выразил готовность приложить максимальные усилия для реализации договоренностей.Напомним, Акылбек Жапаров находится в Узбекистане с официальным визитом. Он уже побывал на заводе UzAuto Motors и ряде текстильных предприятий в разных регионах республики.Читайте также: Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото
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узбекистан кыргызстан глава кабинета министров акылбек жапаров глава администрации президента сардор умурзаков сотрудничество сверить часы
узбекистан кыргызстан глава кабинета министров акылбек жапаров глава администрации президента сардор умурзаков сотрудничество сверить часы

Сардор Умурзаков встретился с Акылбеком Жапаровым

15:27 09.03.2023 (обновлено: 16:13 09.03.2023)
© Пресс-служба Правительства КыргызстанаРуководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым
Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2023
© Пресс-служба Правительства Кыргызстана
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Глава Администрации президента Узбекистана обсудил с премьер-министром Кыргызстана сотрудничество между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.
В ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также "сверили часы" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

"Убежден, что практическая реализация озвученных инициатив и договорённостей глав наших государств позволит сформировать мультипликативный эффект экономического развития приграничных территорий, привлечь дополнительные инвестиции, укрепить транспортную доступность, создать новые рабочие места и в конечном итоге способствовать улучшению условий жизни населения", — сказал Акылбек Жапаров.

По словам премьер-министра Кыргызстана, товарооборот между двумя странами в ближайшее время может преодолеть отметку в $2 млрд.

"Эта цель может быть достигнута в том числе за счёт наращивания взаимных поставок цемента, угля, цветных металлов, сельскохозяйственной и текстильной продукции, химических удобрений, бытовой и коммерческой техники, фармакологических препаратов", — сказал он.

Сардор Умурзаков в свою очередь выразил готовность приложить максимальные усилия для реализации договоренностей.
Напомним, Акылбек Жапаров находится в Узбекистане с официальным визитом. Он уже побывал на заводе UzAuto Motors и ряде текстильных предприятий в разных регионах республики.
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