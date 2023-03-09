https://uz.sputniknews.ru/20230309/sardor-umurzakov-vstretilsya-s-akylbekom-japarovym-32750660.html

Сардор Умурзаков встретился с Акылбеком Жапаровым

Сардор Умурзаков встретился с Акылбеком Жапаровым

Глава Администрации президента Узбекистана обсудил с премьер-министром Кыргызстана сотрудничество между двумя странами.

2023-03-09T15:27+0500

2023-03-09T15:27+0500

2023-03-09T16:13+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

сардор умурзаков

акылбек жапаров

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает пресс-служба кыргызстанского правительства.В ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также "сверили часы" по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.По словам премьер-министра Кыргызстана, товарооборот между двумя странами в ближайшее время может преодолеть отметку в $2 млрд.Сардор Умурзаков в свою очередь выразил готовность приложить максимальные усилия для реализации договоренностей.Напомним, Акылбек Жапаров находится в Узбекистане с официальным визитом. Он уже побывал на заводе UzAuto Motors и ряде текстильных предприятий в разных регионах республики.Читайте также: Акылбек Жапаров посетил завод UzAuto в Узбекистане — фото

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