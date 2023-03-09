https://uz.sputniknews.ru/20230309/spektakl-evgeniy-onegin-borisa-eyfmana-tashkente-32744529.html

Сочетание классики и рока: “Евгений Онегин” — на ташкентской сцене

Сочетание классики и рока: “Евгений Онегин” — на ташкентской сцене

В Ташкенте прошёл спектакль “Евгений Онегин” в постановке Бориса Эйфмана

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Ташкенте 8 марта 2023 года прошёл спектакль “Евгений Онегин” известного российского балетмейстера Бориса Эйфмана, сообщает корреспондент Sputnik.Хореографическую версию пушкинского романа в стихах показали на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Показ проходил в рамках Международного балетного фестиваля.В постановке звучат произведения Петра Чайковского и рок-музыка композитора Александра Ситковецкого. Это позволяет зрителям проникнуться оригинальным замыслом хореографа. Увидеть этот спектакль можно также 9 марта.Кроме того, 10-11 марта команда Эйфмана представит второй спектакль “Эффект Пигмалиона”.Международный балетный фестиваль, организованный Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, стартовал 1 марта и продолжится до 19 марта.Фестиваль представит публике знаменитые постановки ведущих балетных школ из разных стран. Спектакли сочетают в себе классику и современность, танцевальные и музыкальные традиции.Читайте также: Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек — видео

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