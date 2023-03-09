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Сочетание классики и рока: “Евгений Онегин” — на ташкентской сцене
Сочетание классики и рока: “Евгений Онегин” — на ташкентской сцене
В Ташкенте прошёл спектакль “Евгений Онегин” в постановке Бориса Эйфмана
2023-03-09T12:43+0500
2023-03-09T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Ташкенте 8 марта 2023 года прошёл спектакль “Евгений Онегин” известного российского балетмейстера Бориса Эйфмана, сообщает корреспондент Sputnik.Хореографическую версию пушкинского романа в стихах показали на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Показ проходил в рамках Международного балетного фестиваля.В постановке звучат произведения Петра Чайковского и рок-музыка композитора Александра Ситковецкого. Это позволяет зрителям проникнуться оригинальным замыслом хореографа. Увидеть этот спектакль можно также 9 марта.Кроме того, 10-11 марта команда Эйфмана представит второй спектакль “Эффект Пигмалиона”.Международный балетный фестиваль, организованный Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, стартовал 1 марта и продолжится до 19 марта.Фестиваль представит публике знаменитые постановки ведущих балетных школ из разных стран. Спектакли сочетают в себе классику и современность, танцевальные и музыкальные традиции.Читайте также: Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек — видео
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узбекистан ташкент россия балет искусство борис эйфман евгений онегин александр ситковецкий петр чайковский международный балетный фестиваль
узбекистан ташкент россия балет искусство борис эйфман евгений онегин александр ситковецкий петр чайковский международный балетный фестиваль

Сочетание классики и рока: “Евгений Онегин” — на ташкентской сцене

12:43 09.03.2023 (обновлено: 12:45 09.03.2023)
© Foto / Илья БуяновскийТеатр им. Алишера Навои в Ташкенте
Театр им. Алишера Навои в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2023
© Foto / Илья Буяновский
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Хореографическую версию романа Александра Пушкина театр балета Бориса Эйфмана представил на сцене ГАБТ имени Алишера Навои.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Ташкенте 8 марта 2023 года прошёл спектакль “Евгений Онегин” известного российского балетмейстера Бориса Эйфмана, сообщает корреспондент Sputnik.
Хореографическую версию пушкинского романа в стихах показали на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Показ проходил в рамках Международного балетного фестиваля.
В постановке звучат произведения Петра Чайковского и рок-музыка композитора Александра Ситковецкого. Это позволяет зрителям проникнуться оригинальным замыслом хореографа. Увидеть этот спектакль можно также 9 марта.
Кроме того, 10-11 марта команда Эйфмана представит второй спектакль “Эффект Пигмалиона”.
Международный балетный фестиваль, организованный Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, стартовал 1 марта и продолжится до 19 марта.
Фестиваль представит публике знаменитые постановки ведущих балетных школ из разных стран. Спектакли сочетают в себе классику и современность, танцевальные и музыкальные традиции.
Читайте также: Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек — видео
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