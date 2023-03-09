https://uz.sputniknews.ru/20230309/uzbekistan-primet-uchastie-koreyskoy-vsemirnoy-turisticheskoy-vystavke-yarmarke-32751726.html

Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле

Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле

Узбекистан станет участником Корейской всемирной туристической выставки-ярмарки

2023-03-09T17:02+0500

2023-03-09T17:02+0500

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туризм

узбекистан

южная корея

сеул

выставка

туризм

турист

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ТАШКЕНТ, 9 мар - Sputnik. В посольстве Узбекистана в Сеуле прошла встреча с организаторами Корейской всемирной туристической выставки-ярмарки KOTFA-2023, сообщает ИА "Дунё".Крупнейшее международное туристическое мероприятие состоится в Сеуле с 4 по 7 мая 2023 года. В ходе встречи стороны договорились о том, что делегация Узбекистана представит на выставке свой национальный стенд.Экспозиция Узбекистана расскажет о древних памятниках культуры на территории республики. К примеру, множество таких объектов находятся в Сурхандарьинской области. Они связаны, в том числе, с историей развития и распространения буддизма по Великому шелковому пути.Стороны предварительно договорились организовать в рамках выставки-ярмарки встречи в формате B2B для субъектов туристического рынка Узбекистана и Южной Кореи.KOTFA — крупнейшая международная туристическая выставка в Южной Корее. Свои туристические возможности и культуру на ней демонстрируют около 70 стран.Читайте также: В Ташкенте пройдет "Форум гидов Узбекистана"

узбекистан

южная корея

сеул

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