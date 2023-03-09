https://uz.sputniknews.ru/20230309/v-dushanbe-proydet-pervyy-forum-rektorov-uzbekistana-tadzhikistana-32739239.html
Ректоры вузов Узбекистана и Таджикистана обсудят новые образовательные технологии
Ректоры вузов Узбекистана и Таджикистана обсудят новые образовательные технологии
Ректоры вузов Узбекистана и Таджикистана обсудят перспективы сотрудничества на форуме в Душанбе
2023-03-09T10:31+0500
2023-03-09T10:31+0500
2023-03-09T10:31+0500
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высшее образование
форум
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с послом Таджикистана в Узбекистане Абдужаббором Рахмонзодой, сообщает ИА "Дунё".Дипломат рассказал о проведении в Душанбе 13-15 марта 2023 года первого форума ректоров вузов Узбекистана и Таджикистана.Участники форума обменяются опытом эффективной организации учебного процесса, внедрения новых образовательных технологий. Речь на встрече также шла о проведении научных олимпиад между студентами двух стран, увеличении числа академических обменов.В настоящее время в 5 высших образовательных учреждениях Узбекистана, которые готовят педагогические кадры, обучение ведется на таджикском языке. Также действуют кафедры таджикского языка и литературы в Самаркандском государственном университете, таджикской филологии и восточных языков — в Термезском государственном университете.Читайте также: Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов
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узбекистан таджикистан ректор форум высшее образование
Ректоры вузов Узбекистана и Таджикистана обсудят новые образовательные технологии
Детали предстоящего форума ректоров в Душанбе идальнейшее сотрудничество в сфере высшего образования обсудили главы профильного министерства Узбекистана и дипмиссии Таджикистана в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с послом Таджикистана в Узбекистане Абдужаббором Рахмонзодой, сообщает ИА "Дунё"
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Дипломат рассказал о проведении в Душанбе 13-15 марта 2023 года первого форума ректоров вузов Узбекистана и Таджикистана.
Участники форума обменяются опытом эффективной организации учебного процесса, внедрения новых образовательных технологий.
Речь на встрече также шла о проведении научных олимпиад между студентами двух стран, увеличении числа академических обменов.
В настоящее время в 5 высших образовательных учреждениях Узбекистана, которые готовят педагогические кадры, обучение ведется на таджикском языке. Также действуют кафедры таджикского языка и литературы в Самаркандском государственном университете, таджикской филологии и восточных языков — в Термезском государственном университете.