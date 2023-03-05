https://uz.sputniknews.ru/20230305/mintsifry-zapustilo-konkurs-stipendiy-dlya-studentov--32661102.html

Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов

Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов

Какие суммы стипендии получат победители – в нашем материале.

2023-03-05T15:10+0500

2023-03-05T15:10+0500

2023-03-05T15:10+0500

общество

узбекистан

студенты

стипендия

выплата

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министерство цифровых технологий объявило конкурс на специальные стипендии для молодых специалистов.На конкурс выделили 717 млн сумов. В нем могут принять участие студенты, окончившие 1-3 курсы бакалавриата в высших учебных заведениях, а также учащиеся техникумов и академических лицеев Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми и его филиалов.Победителей будут определять по следующим критериям:Они получат следующие суммы стипендий:Итоги конкурса объявят в июле-августе этого года, а прием документов будет осуществляться онлайн через портал it-istedod.uz.Читайте также:Учебные IT-центры поддержат субсидиями за трудоустройство выпускниковВ Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты

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