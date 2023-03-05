https://uz.sputniknews.ru/20230305/mintsifry-zapustilo-konkurs-stipendiy-dlya-studentov--32661102.html
Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов
Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов
Какие суммы стипендии получат победители – в нашем материале.
2023-03-05T15:10+0500
2023-03-05T15:10+0500
2023-03-05T15:10+0500
общество
узбекистан
студенты
стипендия
выплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21146116_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_e58617b17a406a42b3e57e6cc0d71782.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министерство цифровых технологий объявило конкурс на специальные стипендии для молодых специалистов.На конкурс выделили 717 млн сумов. В нем могут принять участие студенты, окончившие 1-3 курсы бакалавриата в высших учебных заведениях, а также учащиеся техникумов и академических лицеев Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми и его филиалов.Победителей будут определять по следующим критериям:Они получат следующие суммы стипендий:Итоги конкурса объявят в июле-августе этого года, а прием документов будет осуществляться онлайн через портал it-istedod.uz.Читайте также:Учебные IT-центры поддержат субсидиями за трудоустройство выпускниковВ Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21146116_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_b77d06125b88fcd6d603041275c08300.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минцифры запустило конкурс стипендий для студентов министерство цифровых технологий узбекистана как получить стипендию молодые специалисты в узбекистане поддержка как поддерживают конкурс для молодых специалистов новости новость
минцифры запустило конкурс стипендий для студентов министерство цифровых технологий узбекистана как получить стипендию молодые специалисты в узбекистане поддержка как поддерживают конкурс для молодых специалистов новости новость
Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов
Какие суммы стипендии получат победители – подробно в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министерство цифровых технологий объявило конкурс на специальные стипендии для молодых специалистов.
На конкурс выделили 717 млн сумов. В нем могут принять участие студенты, окончившие 1-3 курсы бакалавриата в высших учебных заведениях, а также учащиеся техникумов и академических лицеев Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми и его филиалов.
Победителей будут определять по следующим критериям:
Уровень владения иностранными языками (В1, В2, С1);
Наличие международного IT-сертификата;
Участие в хакатоне или IT-конкурсах;
Наличие научных, творческих и инновационных работ;
Средний балл успеваемости (GPA).
Они получат следующие суммы стипендий:
5-кратное базовое пособие для студентов (1,5 млн сумов - 15 млн. сумов на 10 месяцев);
2-кратное студенческое пособие (600 000 сум - 6 млн. сум на 10 месяцев).
Итоги конкурса объявят в июле-августе этого года, а прием документов будет осуществляться онлайн через портал it-istedod.uz.