https://uz.sputniknews.ru/20230310/akylbek-japarov-posetil-tekstilnye-predpriyatiya-v-namangane--32771591.html
Акылбек Жапаров посетил текстильные предприятия в Намангане
Акылбек Жапаров посетил текстильные предприятия в Намангане
Делегация ознакомилась с работой трех текстильных предприятий.
2023-03-10T09:19+0500
2023-03-10T09:19+0500
2023-03-10T09:19+0500
политика
акылбек жапаров
текстильная фабрика
наманган
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Вчера председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров посетил предприятия Fazman tekstil, Аrt soft cluster и "Ифтихор кийим саноати" в Намангане, передает УзА.Сначала Жапаров отправился в Туракурганский район на ООО "Ифтихор кийим саноати". Там он ознакомился со строительством комплекса по производству пряжи из хлопка-сырца и изделий из ткани. На данный проект выделили 17 гектаров земли.После этого делегация направилась в Давлатабадский район на недавно созданное предприятие Fazman tekstil. Оно ориентировано на экспорт и ежегодно способно производить млн брючных костюмов. Фабрика уже сотрудничает со всемирно известными брендами Digel и Carl Gross.Также глава Кабина Кыргызстана посетил торгово-производственный комплекс Аrt soft cluster. Оно включает в себя хлопковый кластер и производственные предприятия.В ходе визита делегацию сопровождали премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.Читайте также:Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном
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акылбек жапаров посетил текстильные предприятия в намангане визит жапарова в узбекистан где был что делал узбекистан кыргызстан сотрудничество отношения новости новость совместные проекты
акылбек жапаров посетил текстильные предприятия в намангане визит жапарова в узбекистан где был что делал узбекистан кыргызстан сотрудничество отношения новости новость совместные проекты
Акылбек Жапаров посетил текстильные предприятия в Намангане
Кыргызстанская делегация ознакомилась с работой трех текстильных предприятий.
ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik.
Вчера председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров посетил предприятия Fazman tekstil, Аrt soft cluster и "Ифтихор кийим саноати" в Намангане, передает УзА
.
Сначала Жапаров отправился в Туракурганский район на ООО "Ифтихор кийим саноати". Там он ознакомился со строительством комплекса по производству пряжи из хлопка-сырца и изделий из ткани. На данный проект выделили 17 гектаров земли.
"Стоимость проекта составляет €181 млн, в том числе банковский кредит в размере €126 млн. Самое главное – 3 тыс. человек будут обеспечены постоянной работой",- уточнило УзА.
После этого делегация направилась в Давлатабадский район на недавно созданное предприятие Fazman tekstil. Оно ориентировано на экспорт и ежегодно способно производить млн брючных костюмов. Фабрика уже сотрудничает со всемирно известными брендами Digel и Carl Gross.
"Проектная стоимость предприятия составила $20 млн. Из европейских стран привезено новейшее оборудование. На начальном этапе организовано около тыс. рабочих мест. На предприятии также создан учебный центр для обучения молодежи",- написано на сайте агентства.
Также глава Кабина Кыргызстана посетил торгово-производственный комплекс Аrt soft cluster. Оно включает в себя хлопковый кластер и производственные предприятия.
"Предприятие располагает ткацким, красильным и швейным цехами. В них работают свыше тыс. человек. На экспорт идет 85-90% продукции. Большое впечатление на членов делегации произвели производственные процессы и шоурум",- сообщает УзА.
В ходе визита делегацию сопровождали премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.