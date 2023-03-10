https://uz.sputniknews.ru/20230310/akylbek-japarov-posetil-tekstilnye-predpriyatiya-v-namangane--32771591.html

Акылбек Жапаров посетил текстильные предприятия в Намангане

Акылбек Жапаров посетил текстильные предприятия в Намангане

Делегация ознакомилась с работой трех текстильных предприятий.

2023-03-10T09:19+0500

2023-03-10T09:19+0500

2023-03-10T09:19+0500

политика

акылбек жапаров

текстильная фабрика

наманган

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Вчера председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров посетил предприятия Fazman tekstil, Аrt soft cluster и "Ифтихор кийим саноати" в Намангане, передает УзА.Сначала Жапаров отправился в Туракурганский район на ООО "Ифтихор кийим саноати". Там он ознакомился со строительством комплекса по производству пряжи из хлопка-сырца и изделий из ткани. На данный проект выделили 17 гектаров земли.После этого делегация направилась в Давлатабадский район на недавно созданное предприятие Fazman tekstil. Оно ориентировано на экспорт и ежегодно способно производить млн брючных костюмов. Фабрика уже сотрудничает со всемирно известными брендами Digel и Carl Gross.Также глава Кабина Кыргызстана посетил торгово-производственный комплекс Аrt soft cluster. Оно включает в себя хлопковый кластер и производственные предприятия.В ходе визита делегацию сопровождали премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.Читайте также:Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном

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