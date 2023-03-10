https://uz.sputniknews.ru/20230310/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-abii--chto-obsujdali--32782632.html
Мирзиёев принял делегацию АБИИ — что обсуждали
Мирзиёев принял делегацию АБИИ — что обсуждали
Президент Узбекистана определил основные направления сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций
2023-03-10T15:28+0500
2023-03-10T15:28+0500
2023-03-10T16:04+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
азиатский банк инфраструктурных инвестиций
встреча
делегация
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с его президентом Цзинь Лицюнем, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Портфель сотрудничества с АБИИ в последние годы увеличился до $2 млрд. Совместно с данным финансовым институтом Узбекистан реализует важные проекты в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения, сельского и коммунального хозяйства, поддержки предпринимательства, отметил Мирзиёев.Цзинь Лицюнь, в свою очередь, высказал готовность всемерно поддерживать реформы в республике.В ходе встречи обозначили ключевые направления сотрудничества. Это борьба с бедностью и создание рабочих мест, развитие солнечной энергетики, внедрение механизмов государственно-частного партнерства и смешанного финансирования проектов, расширение поддержки предпринимательства.Отдельно обсудили продвижение стратегически важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев азиатский банк инфраструктурных инвестиций встреча делегация сотрудничество
узбекистан президент шавкат мирзиёев азиатский банк инфраструктурных инвестиций встреча делегация сотрудничество
Мирзиёев принял делегацию АБИИ — что обсуждали
15:28 10.03.2023 (обновлено: 16:04 10.03.2023)
Стороны договорились разработать новую среднесрочную программу партнерства и “дорожную карту”.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с его президентом Цзинь Лицюнем, сообщает пресс-служба
лидера Узбекистана.
Портфель сотрудничества с АБИИ в последние годы увеличился до $2 млрд. Совместно с данным финансовым институтом Узбекистан реализует важные проекты в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения, сельского и коммунального хозяйства, поддержки предпринимательства, отметил Мирзиёев.
Цзинь Лицюнь, в свою очередь, высказал готовность всемерно поддерживать реформы в республике.
В ходе встречи обозначили ключевые направления сотрудничества. Это борьба с бедностью и создание рабочих мест, развитие солнечной энергетики, внедрение механизмов государственно-частного партнерства и смешанного финансирования проектов, расширение поддержки предпринимательства.
Отдельно обсудили продвижение стратегически важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.