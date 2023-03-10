https://uz.sputniknews.ru/20230310/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-abii--chto-obsujdali--32782632.html

Мирзиёев принял делегацию АБИИ — что обсуждали

Мирзиёев принял делегацию АБИИ — что обсуждали

Президент Узбекистана определил основные направления сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

2023-03-10T15:28+0500

2023-03-10T15:28+0500

2023-03-10T16:04+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

азиатский банк инфраструктурных инвестиций

встреча

делегация

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с его президентом Цзинь Лицюнем, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Портфель сотрудничества с АБИИ в последние годы увеличился до $2 млрд. Совместно с данным финансовым институтом Узбекистан реализует важные проекты в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения, сельского и коммунального хозяйства, поддержки предпринимательства, отметил Мирзиёев.Цзинь Лицюнь, в свою очередь, высказал готовность всемерно поддерживать реформы в республике.В ходе встречи обозначили ключевые направления сотрудничества. Это борьба с бедностью и создание рабочих мест, развитие солнечной энергетики, внедрение механизмов государственно-частного партнерства и смешанного финансирования проектов, расширение поддержки предпринимательства.Отдельно обсудили продвижение стратегически важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.

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узбекистан президент шавкат мирзиёев азиатский банк инфраструктурных инвестиций встреча делегация сотрудничество