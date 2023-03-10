https://uz.sputniknews.ru/20230310/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-medicina-kardiologiya-32785567.html

Наука объединяет: кардиологи Узбекистана и Малайзии проведут совместные исследования

Наука объединяет: кардиологи Узбекистана и Малайзии проведут совместные исследования

Кардиологические центры Узбекистана и Малайзии подписали Соглашение о сотрудничестве

2023-03-10T16:37+0500

2023-03-10T16:37+0500

2023-03-10T16:37+0500

общество

узбекистан

малайзия

сотрудничество

медицина

кардиохирургия

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в Международной конференции кардиологов, которая проходила в Малайзии с 3 по 7 марта, сообщает ИА “Дунё”.По итогам встречи руководители Республиканского специализированного кардиологического научно-практического медицинского центра Узбекистана и Национального института сердца Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве.Так, стороны будут регулярно обмениваться опытом ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проведения малотравматичных кардиологических операций, а также цифровизации сферы.Уже в марте-апреле 2023 года первая группа кардиологов из Узбекистана отправится на стажировку в Малайзию. Также стороны запланировали проведение совместных научных исследований и приезд в республику малайзийских коллег.Читайте также:Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь

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