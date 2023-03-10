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https://uz.sputniknews.ru/20230310/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-medicina-kardiologiya-32785567.html
Наука объединяет: кардиологи Узбекистана и Малайзии проведут совместные исследования
Наука объединяет: кардиологи Узбекистана и Малайзии проведут совместные исследования
Кардиологические центры Узбекистана и Малайзии подписали Соглашение о сотрудничестве
2023-03-10T16:37+0500
2023-03-10T16:37+0500
общество
узбекистан
малайзия
сотрудничество
медицина
кардиохирургия
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в Международной конференции кардиологов, которая проходила в Малайзии с 3 по 7 марта, сообщает ИА “Дунё”.По итогам встречи руководители Республиканского специализированного кардиологического научно-практического медицинского центра Узбекистана и Национального института сердца Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве.Так, стороны будут регулярно обмениваться опытом ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проведения малотравматичных кардиологических операций, а также цифровизации сферы.Уже в марте-апреле 2023 года первая группа кардиологов из Узбекистана отправится на стажировку в Малайзию. Также стороны запланировали проведение совместных научных исследований и приезд в республику малайзийских коллег.Читайте также:Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
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узбекистан малайзия сотрудничество медицина кардиология отношения республиканский специализированный кардиологический научно-практический медицинский центр узбекистана национальный институт сердца малайзии новости новость
узбекистан малайзия сотрудничество медицина кардиология отношения республиканский специализированный кардиологический научно-практический медицинский центр узбекистана национальный институт сердца малайзии новости новость

Наука объединяет: кардиологи Узбекистана и Малайзии проведут совместные исследования

16:37 10.03.2023
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологииПодписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
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Медицинские центры двух стран подписали в Куала-Лумпуре соглашение о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в Международной конференции кардиологов, которая проходила в Малайзии с 3 по 7 марта, сообщает ИА “Дунё”.
По итогам встречи руководители Республиканского специализированного кардиологического научно-практического медицинского центра Узбекистана и Национального института сердца Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологииПодписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
Так, стороны будут регулярно обмениваться опытом ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проведения малотравматичных кардиологических операций, а также цифровизации сферы.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологииПодписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
Уже в марте-апреле 2023 года первая группа кардиологов из Узбекистана отправится на стажировку в Малайзию.

Также стороны запланировали проведение совместных научных исследований и приезд в республику малайзийских коллег.
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Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
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