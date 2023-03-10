Наука объединяет: кардиологи Узбекистана и Малайзии проведут совместные исследования
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологииПодписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
Медицинские центры двух стран подписали в Куала-Лумпуре соглашение о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в Международной конференции кардиологов, которая проходила в Малайзии с 3 по 7 марта, сообщает ИА “Дунё”.
По итогам встречи руководители Республиканского специализированного кардиологического научно-практического медицинского центра Узбекистана и Национального института сердца Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологииПодписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
Так, стороны будут регулярно обмениваться опытом ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проведения малотравматичных кардиологических операций, а также цифровизации сферы.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологииПодписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом сердца Малайзии
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
Уже в марте-апреле 2023 года первая группа кардиологов из Узбекистана отправится на стажировку в Малайзию.
Также стороны запланировали проведение совместных научных исследований и приезд в республику малайзийских коллег.
Также стороны запланировали проведение совместных научных исследований и приезд в республику малайзийских коллег.
Читайте также:
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь