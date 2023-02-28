https://uz.sputniknews.ru/20230228/kardiologi-rasskazali-kakoy-produkt-prodlevaet-jizn-22351307.html
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Чтобы повысить продолжительность жизни, достаточно заменить всего два продукта, считают кардиологи.
2023-02-28T22:00+0500
2023-02-28T22:00+0500
2023-02-28T22:00+0500
это интересно
жизнь
продукты
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Продолжительность жизни реально увеличить с помощью продуктов питания. Для этого необходимо заменить майонез и маргарин на оливковое масло. Об этом заявили кардиологи, представители медицинского факультета Гарварда, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Американского колледжа кардиологии.К такому выводу ученые пришли, проанализировав информацию о 90 тысячах добровольцев, которые участвовали в эксперименте о влиянии продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Выяснилось, что если заменить 10 грамм маргарина, сливочного масла или майонеза аналогичным количеством оливкового масла, риск летального исхода из-за нарушений сердечно-сосудистой системы снижается.Как сообщают гарвардские ученые, более активное потребление оливкового масла приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%.Также употребление оливкового масла снижает угрозу развития рака на 17%.Читайте также: С какими лекарствами нельзя сочетать имбирьОнколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака
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продукт кардиолог продолжительность жизни здоровье мнение эксперта врач оливковое масло маргарин майонез
продукт кардиолог продолжительность жизни здоровье мнение эксперта врач оливковое масло маргарин майонез
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Чтобы повысить продолжительность жизни, достаточно заменить всего два продукта, считают кардиологи.
Продолжительность жизни реально увеличить с помощью продуктов питания. Для этого необходимо заменить майонез и маргарин на оливковое масло. Об этом заявили кардиологи, представители медицинского факультета Гарварда, сообщает РИА Новости
со ссылкой на журнал Американского колледжа кардиологии.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав информацию о 90 тысячах добровольцев, которые участвовали в эксперименте о влиянии продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что если заменить 10 грамм маргарина, сливочного масла или майонеза аналогичным количеством оливкового масла, риск летального исхода из-за нарушений сердечно-сосудистой системы снижается.
Как сообщают гарвардские ученые, более активное потребление оливкового масла приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%.
Также употребление оливкового масла снижает угрозу развития рака на 17%.