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В Самарканде состоится сессия Всемирной туристской организации — подробности
В Самарканде состоится сессия Всемирной туристской организации — подробности
Кабмин республики определил состав оргкомитета и план мероприятий.
2023-03-10T14:25+0500
2023-03-10T16:19+0500
культура
самарканд
узбекистан
всемирная туристская организация
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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил организацию сессии Всемирной туристской организации в Самарканде.Документ определил состав оргкомитета и план по подготовке и проведению мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Она состоится в Самарканде с 16 по 20 октября текущего года.Согласно постановлению, мероприятия будут проводить под лозунгом "Самарканд —всемирная столица туризма, принимающая 25-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO)".Напомним, в этом году туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является Самарканд, в следующем году этот статус перейдет Шахрисабзу. Читайте также:Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото
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в самарканде состоится сессия всемирной туристской организации всемирная туристская организация шахрисабз столица оэс новости культуры новость самарканд туристическая столица оэс

В Самарканде состоится сессия Всемирной туристской организации — подробности

14:25 10.03.2023 (обновлено: 16:19 10.03.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваОсень в Самарканде.
Осень в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Кабмин республики определил состав оргкомитета и план по подготовке и проведению мероприятий.
ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил организацию сессии Всемирной туристской организации в Самарканде.
Документ определил состав оргкомитета и план по подготовке и проведению мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Она состоится в Самарканде с 16 по 20 октября текущего года.
Согласно постановлению, мероприятия будут проводить под лозунгом "Самарканд —всемирная столица туризма, принимающая 25-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO)".
Напомним, в этом году туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является Самарканд, в следующем году этот статус перейдет Шахрисабзу.
Читайте также:
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