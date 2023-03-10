https://uz.sputniknews.ru/20230310/v-samarkande-sostoitsya-sessiya-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii--podrobnosti--32781666.html

В Самарканде состоится сессия Всемирной туристской организации — подробности

В Самарканде состоится сессия Всемирной туристской организации — подробности

Кабмин республики определил состав оргкомитета и план мероприятий.

2023-03-10T14:25+0500

2023-03-10T14:25+0500

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культура

самарканд

узбекистан

всемирная туристская организация

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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил организацию сессии Всемирной туристской организации в Самарканде.Документ определил состав оргкомитета и план по подготовке и проведению мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Она состоится в Самарканде с 16 по 20 октября текущего года.Согласно постановлению, мероприятия будут проводить под лозунгом "Самарканд —всемирная столица туризма, принимающая 25-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO)".Напомним, в этом году туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является Самарканд, в следующем году этот статус перейдет Шахрисабзу. Читайте также:Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото

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