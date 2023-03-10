https://uz.sputniknews.ru/20230310/uzbekskie-tsirkachi-vyigrali-premiyu-zolotoy-slon--foto--32780214.html

Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото

Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото

Цирковых артистов из Узбекистана удостоили двух наград.

2023-03-10T13:15+0500

2023-03-10T13:15+0500

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культура

цирк

узбекистанцы

премия

победа

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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Цирковые артисты из Узбекистана завоевали премию 11-го международного фестиваля "Золотой слон", рассказал заместитель директора Узбекгосцирка Рустам Хаметов.Мероприятие проходило в испанском городе Жирона со 2 по 7 марта. В нем приняли участие 75 циркачей из 20 стран мира. Узбекистан представила пара воздушных гимнастов — Дарина Матвеева и Санжар Хасанов. Они выступили с номером Duo Disar. По данным пресс-службы, жюри фестиваля высоко оценило мастерство узбекистанцев, за что их наградили премиями "Золотой слон" и "Best Artist Award from Li Xining".Ранее велоспортсменки Узбекистана завоевали серебро на соревнованиях в Италии. Читайте также:Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию — подробностиУзбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу

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