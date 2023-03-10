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Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото
Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото
Цирковых артистов из Узбекистана удостоили двух наград.
2023-03-10T13:15+0500
2023-03-10T13:49+0500
культура
цирк
узбекистанцы
премия
победа
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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Цирковые артисты из Узбекистана завоевали премию 11-го международного фестиваля "Золотой слон", рассказал заместитель директора Узбекгосцирка Рустам Хаметов.Мероприятие проходило в испанском городе Жирона со 2 по 7 марта. В нем приняли участие 75 циркачей из 20 стран мира. Узбекистан представила пара воздушных гимнастов — Дарина Матвеева и Санжар Хасанов. Они выступили с номером Duo Disar. По данным пресс-службы, жюри фестиваля высоко оценило мастерство узбекистанцев, за что их наградили премиями "Золотой слон" и "Best Artist Award from Li Xining".Ранее велоспортсменки Узбекистана завоевали серебро на соревнованиях в Италии. Читайте также:Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию — подробностиУзбекистан вышел в четвертьфинала Кубка Азии по футболу
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фото узбекские циркачи выиграли премию золотой слон итоги международный фестиваль золотой слон узбекистан кто участвовал цирковой дуэт дизар дарина матвеева санжар хасанов культура новости культуры новость цирк цирковые артисты
фото узбекские циркачи выиграли премию золотой слон итоги международный фестиваль золотой слон узбекистан кто участвовал цирковой дуэт дизар дарина матвеева санжар хасанов культура новости культуры новость цирк цирковые артисты

Узбекские циркачи выиграли премию "Золотой слон" — фото

13:15 10.03.2023 (обновлено: 13:49 10.03.2023)
© Маданият ва туризм вазирлиги “Олтин фил” халқаро цирк фестивали
“Олтин фил” халқаро цирк фестивали - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Маданият ва туризм вазирлиги
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Воздушных гимнастов из Узбекистана наградили высшими наградами на одном из самых престижных цирковых фестивалей в Испании.
ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Цирковые артисты из Узбекистана завоевали премию 11-го международного фестиваля "Золотой слон", рассказал заместитель директора Узбекгосцирка Рустам Хаметов.
Мероприятие проходило в испанском городе Жирона со 2 по 7 марта. В нем приняли участие 75 циркачей из 20 стран мира. Узбекистан представила пара воздушных гимнастов — Дарина Матвеева и Санжар Хасанов. Они выступили с номером Duo Disar.
По данным пресс-службы, жюри фестиваля высоко оценило мастерство узбекистанцев, за что их наградили премиями "Золотой слон" и "Best Artist Award from Li Xining".
© Маданият ва туризм вазирлиги “Олтин фил” халқаро цирк фестивали
“Олтин фил” халқаро цирк фестивали - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Маданият ва туризм вазирлиги
© Маданият ва туризм вазирлиги “Олтин фил” халқаро цирк фестивали
“Олтин фил” халқаро цирк фестивали - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Маданият ва туризм вазирлиги
© Маданият ва туризм вазирлиги “Олтин фил” халқаро цирк фестивали
“Олтин фил” халқаро цирк фестивали - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Маданият ва туризм вазирлиги
© Маданият ва туризм вазирлиги “Олтин фил” халқаро цирк фестивали
“Олтин фил” халқаро цирк фестивали - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Маданият ва туризм вазирлиги
Ранее велоспортсменки Узбекистана завоевали серебро на соревнованиях в Италии.
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Узбекистан завоевал награды на ЧА по фехтованию — подробности
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