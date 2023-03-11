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Огненные фото: в Мексике прошел фестиваль фейерверков
Огненные фото: в Мексике прошел фестиваль фейерверков
Фестиваль пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
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фото
мексика
салют
традиции
праздник
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фото в мексике прошел фестиваль фейерверков фестиваль пиротехники в мексиканском городе тультепек мексика мексиканские традиции культура
фото в мексике прошел фестиваль фейерверков фестиваль пиротехники в мексиканском городе тультепек мексика мексиканские традиции культура

Огненные фото: в Мексике прошел фестиваль фейерверков

21:10 11.03.2023
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НовостиTelegram
Фестиваль пиротехники в мексиканском городе Тультепек – удивительное мероприятие, которое собирает сотни тысяч туристов.
© AFP 2023 / Claudio Cruz

История мероприятия началась в середине XIX века.

История мероприятия началась в середине XIX века. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

История мероприятия началась в середине XIX века.

© AFP 2023 / Claudio Cruz

По традиции фестиваль длится неделю.

По традиции фестиваль длится неделю. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

По традиции фестиваль длится неделю.

© AFP 2023 / Claudio Cruz

Фестиваль сопровождается театрализованнными представлениями уличных музыкантов.

Фестиваль сопровождается театрализованнными представлениями уличных музыкантов. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

Фестиваль сопровождается театрализованнными представлениями уличных музыкантов.

© AFP 2023 / Claudio Cruz

Также по улицам города возят сотни огромных пламенных быков – символов праздника.

Также по улицам города возят сотни огромных пламенных быков – символов праздника. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

Также по улицам города возят сотни огромных пламенных быков – символов праздника.

© AFP 2023 / Claudio Cruz

Главное событие - парад "торито", от испанского слова "бычок".

Главное событие - парад &quot;торито&quot;, от испанского слова &quot;бычок&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

Главное событие - парад "торито", от испанского слова "бычок".

© AFP 2023 / Claudio Cruz

Город считается столицей пиротехники в Мексике.

Город считается столицей пиротехники в Мексике. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

Город считается столицей пиротехники в Мексике.

© AFP 2023 / Claudio Cruz

В Тультепеке производят около трех четвертей всего объема фейерверков в Мексике.

В Тультепеке производят около трех четвертей всего объема фейерверков в Мексике. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

В Тультепеке производят около трех четвертей всего объема фейерверков в Мексике.

© AFP 2023 / Claudio Cruz

Праздник ежегодно собирает сотни тысяч туристов, при этом население самого города – 110 тысяч человек.

Праздник ежегодно собирает сотни тысяч туристов, при этом население самого города – 110 тысяч человек. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2023 / Claudio Cruz

Праздник ежегодно собирает сотни тысяч туристов, при этом население самого города – 110 тысяч человек.

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