https://uz.sputniknews.ru/20230311/32819442.html
Огненные фото: в Мексике прошел фестиваль фейерверков
Огненные фото: в Мексике прошел фестиваль фейерверков
Фестиваль пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
2023-03-11T21:10+0500
2023-03-11T21:10+0500
2023-03-11T21:10+0500
фото
мексика
салют
традиции
праздник
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фото в мексике прошел фестиваль фейерверков фестиваль пиротехники в мексиканском городе тультепек мексика мексиканские традиции культура
фото в мексике прошел фестиваль фейерверков фестиваль пиротехники в мексиканском городе тультепек мексика мексиканские традиции культура
Огненные фото: в Мексике прошел фестиваль фейерверков
Фестиваль пиротехники в мексиканском городе Тультепек – удивительное мероприятие, которое собирает сотни тысяч туристов.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
История мероприятия началась в середине XIX века.
История мероприятия началась в середине XIX века.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
По традиции фестиваль длится неделю.
По традиции фестиваль длится неделю.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
Фестиваль сопровождается театрализованнными представлениями уличных музыкантов.
Фестиваль сопровождается театрализованнными представлениями уличных музыкантов.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
Также по улицам города возят сотни огромных пламенных быков – символов праздника.
Также по улицам города возят сотни огромных пламенных быков – символов праздника.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
Главное событие - парад "торито", от испанского слова "бычок".
Главное событие - парад "торито", от испанского слова "бычок".
© AFP 2023 / Claudio Cruz
Город считается столицей пиротехники в Мексике.
Город считается столицей пиротехники в Мексике.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
В Тультепеке производят около трех четвертей всего объема фейерверков в Мексике.
В Тультепеке производят около трех четвертей всего объема фейерверков в Мексике.
© AFP 2023 / Claudio Cruz
Праздник ежегодно собирает сотни тысяч туристов, при этом население самого города – 110 тысяч человек.
Праздник ежегодно собирает сотни тысяч туристов, при этом население самого города – 110 тысяч человек.