https://uz.sputniknews.ru/20230311/kitay-nachinaet-izdevatsya-nad-amerikoy-32795816.html
Китай начинает издеваться над Америкой
Китай начинает издеваться над Америкой
"А есть ли в мире что-то китайское, чего бы США не боялись?"
2023-03-11T10:15+0500
2023-03-11T10:15+0500
2023-03-11T11:34+0500
колумнисты
китай
сша
внешняя политика
мнение эксперта
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Хороший вопрос — "А есть ли в мире что-то китайское, чего бы США не боялись?" — задал обозреватель пекинского англоязычного издания Global Times в ответ на новость: некоторые анонимные персонажи из Пентагона и Совета по национальной безопасности испугались китайских портовых кранов в гаванях США. Они, оказывается, могут все знать о грузах, проходящих через эти гавани, включая грузы военные, и передавать данные домой в режиме реального времени, пишет колумнист РИА Новости. Что такое китайский (японский, малайский и прочий) юмор — разговор особый, но в данном случае все получилось неплохо. Дословно так: если американские политики настолько боятся всего, что сделано в Китае, то почему бы им не устроить коллективную пробежку в голом виде по главной улице. Ведь одежда, которую покупает великое множество американцев, если не сделана в Китае, то произведена из соответствующей ткани или на китайском оборудовании. Может, эта одежда тоже ведет слежку за носящими ее на генном уровне и угрожает национальной безопасности.Шутки шутками, но перед нами феномен очень серьезный — нагнетание до пределов идиотизма (и даже за этими пределами) паники в одной сверхдержаве по поводу вообще всего, имеющего отношение к другой сверхдержаве. Такие случаи в мировой истории были. В России до и после обеих мировых войн цвела шпиономания (кстати, частично оправданная: германские шпионы работали). Кто-то пытался насаждать страх перед любым западным воздействием на наши слабые умы. Кто-то старался сделать то же с другой, западной стороны — особенно в 1950-е, когда были вычищены все левые персонажи из Голливуда и не только оттуда.Но то, что сейчас происходит в США (и безмерно веселит уверенных в себе китайцев), — это нечто невиданное, по крайней мере, для живущих поколений. Вот ехидные комментарии независимого ресурса под названием SOTT.net: нигде не приводится ни единого подтверждения, что хоть один китайский портовый кран сделал что-то плохое и антиамериканское. Однако еще с декабря конгресс принял документ, предписывающий властям разобраться в подрывной деятельности кранов. То есть все по-взрослому.Тем временем поступает информация от умных отставных разведаналитиков, что хороший кран может не только следить за потоками товаров, но и внезапно направлять их не туда — вопреки воле логистов. В итоге, говорят такие аналитики, "мы имеем новый Huawei". Стоп, а есть ли точные данные, что телекоммуникационное оборудование этой китайской корпорации действительно сделало что-то подрывное? Разговоры о теоретической возможности такой угрозы идут уже несколько лет, и этого китайского конкурента американцы пытаются вытеснить со всех мировых рынков (по крайней мере, с рынков союзников). Но факты-то где?А вот продолжение истории с воздушными шарами-шпионами: за дело взялся очень сильный ресурс с правого фланга — The Epoch Times, где очень заметны сотрудники из числа китайских эмигрантов. Тут идет разговор насчет угрозы для нацбезопасности со стороны особого подразделения китайских Вооруженных сил — Сил стратегической поддержки. Каковая и запускает аэростаты — плюс занимается слежкой и прочей электронной войной против США по всему миру. И все эти разговоры плавно перетекают в идею, популярную с самого крайнего правого фланга американской политики, — что "красный Китай" выполняет план по внутреннему разложению американского общества еще с 1960-х. Если не с более ранних годов, потому что доходит до цитат из Сунь-цзы, жившего и воевавшего еще до нашей эры.Ну и концентрируются эти разговоры в недавно заработавшем в палате представителей конгресса комитете по существующей угрозе (китайской). Словами главы комитета, Майкла Гэллахера, "это экзистенциальная борьба за то, какой будет жизнь в XXI столетии".Все правильно, разговор о том, какой будет жизнь всей планеты, если в одной из двух крупнейших держав день за днем записывают в угрозы самому своему существованию вообще все, что делает или не делает другая держава.Читайте также:Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем БританияАмериканцы захотели Путина в президенты
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китай начинает издеваться над америкой китай кнр сша вашингтон пекин политика новости новость мнение эксперта
китай начинает издеваться над америкой китай кнр сша вашингтон пекин политика новости новость мнение эксперта
Китай начинает издеваться над Америкой
10:15 11.03.2023 (обновлено: 11:34 11.03.2023)
"А есть ли в мире что-то китайское, чего бы США не боялись?"
Хороший вопрос — "А есть ли в мире что-то китайское, чего бы США не боялись?" — задал обозреватель пекинского англоязычного издания Global Times в ответ на новость: некоторые анонимные персонажи из Пентагона и Совета по национальной безопасности испугались китайских портовых кранов в гаванях США. Они, оказывается, могут все знать о грузах, проходящих через эти гавани, включая грузы военные, и передавать данные домой в режиме реального времени, пишет колумнист РИА Новости.
Что такое китайский (японский, малайский и прочий) юмор — разговор особый, но в данном случае все получилось неплохо. Дословно так: если американские политики настолько боятся всего, что сделано в Китае, то почему бы им не устроить коллективную пробежку в голом виде по главной улице. Ведь одежда, которую покупает великое множество американцев, если не сделана в Китае, то произведена из соответствующей ткани или на китайском оборудовании. Может, эта одежда тоже ведет слежку за носящими ее на генном уровне и угрожает национальной безопасности.
Шутки шутками, но перед нами феномен очень серьезный — нагнетание до пределов идиотизма (и даже за этими пределами) паники в одной сверхдержаве по поводу вообще всего, имеющего отношение к другой сверхдержаве. Такие случаи в мировой истории были. В России до и после обеих мировых войн цвела шпиономания (кстати, частично оправданная: германские шпионы работали). Кто-то пытался насаждать страх перед любым западным воздействием на наши слабые умы. Кто-то старался сделать то же с другой, западной стороны — особенно в 1950-е, когда были вычищены все левые персонажи из Голливуда и не только оттуда.
Но то, что сейчас происходит в США (и безмерно веселит уверенных в себе китайцев), — это нечто невиданное, по крайней мере, для живущих поколений. Вот ехидные комментарии независимого ресурса под названием SOTT.net: нигде не приводится ни единого подтверждения, что хоть один китайский портовый кран сделал что-то плохое и антиамериканское. Однако еще с декабря конгресс принял документ, предписывающий властям разобраться в подрывной деятельности кранов. То есть все по-взрослому.
Тем временем поступает информация от умных отставных разведаналитиков, что хороший кран может не только следить за потоками товаров, но и внезапно направлять их не туда — вопреки воле логистов. В итоге, говорят такие аналитики, "мы имеем новый Huawei". Стоп, а есть ли точные данные, что телекоммуникационное оборудование этой китайской корпорации действительно сделало что-то подрывное? Разговоры о теоретической возможности такой угрозы идут уже несколько лет, и этого китайского конкурента американцы пытаются вытеснить со всех мировых рынков (по крайней мере, с рынков союзников). Но факты-то где?
А вот продолжение истории с воздушными шарами-шпионами: за дело взялся очень сильный ресурс с правого фланга — The Epoch Times, где очень заметны сотрудники из числа китайских эмигрантов. Тут идет разговор насчет угрозы для нацбезопасности со стороны особого подразделения китайских Вооруженных сил — Сил стратегической поддержки. Каковая и запускает аэростаты — плюс занимается слежкой и прочей электронной войной против США по всему миру. И все эти разговоры плавно перетекают в идею, популярную с самого крайнего правого фланга американской политики, — что "красный Китай" выполняет план по внутреннему разложению американского общества еще с 1960-х. Если не с более ранних годов, потому что доходит до цитат из Сунь-цзы, жившего и воевавшего еще до нашей эры.
Ну и концентрируются эти разговоры в недавно заработавшем в палате представителей конгресса комитете по существующей угрозе (китайской). Словами главы комитета, Майкла Гэллахера, "это экзистенциальная борьба за то, какой будет жизнь в XXI столетии".
Все правильно, разговор о том, какой будет жизнь всей планеты, если в одной из двух крупнейших держав день за днем записывают в угрозы самому своему существованию вообще все, что делает или не делает другая держава.