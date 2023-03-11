https://uz.sputniknews.ru/20230311/nastoyaschaya-chempionka-esche-odna-pobeda-chusovitinoy-na-kubke-mira-32807791.html

Настоящая чемпионка: еще одна победа Чусовитиной на Кубке мира

Настоящая чемпионка: еще одна победа Чусовитиной на Кубке мира

Чусовитина заняла второе место, уступив сопернице из Франции.

2023-03-11T16:27+0500

2023-03-11T16:27+0500

2023-03-11T16:27+0500

спорт

оксана чусовитина

турнир

гимнастика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1305/21/13052179_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_b460f2784615bfb115020b1492137bf0.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка мира, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Спортсменка выступала в опорном прыжке. По результатам двух попыток она заработала 13.433 балла от жюри.Это уже третья победа Чусовитиной на Кубке мира. На предыдущих этапах она выигрывала бронзовые медали.Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса.В 2022 году спортсменка заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре. В том же году она стала чемпионкой Узбекистана в опорном прыжке.Читайте также:Футбольный матч Узбекистана с Австралией — что нужно знатьУзбекистан примет участие в ЧМ по тяжелой атлетике

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чусовитина заняла второе место на кубке мира какое место итоги результаты гимнастика чусовитина спорт кубок мира новости новость национальный олимпийский комитет