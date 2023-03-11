https://uz.sputniknews.ru/20230311/nastoyaschaya-chempionka-esche-odna-pobeda-chusovitinoy-na-kubke-mira-32807791.html
Настоящая чемпионка: еще одна победа Чусовитиной на Кубке мира
Настоящая чемпионка: еще одна победа Чусовитиной на Кубке мира
Чусовитина заняла второе место, уступив сопернице из Франции.
2023-03-11T16:27+0500
2023-03-11T16:27+0500
2023-03-11T16:27+0500
спорт
оксана чусовитина
турнир
гимнастика
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка мира, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Спортсменка выступала в опорном прыжке. По результатам двух попыток она заработала 13.433 балла от жюри.Это уже третья победа Чусовитиной на Кубке мира. На предыдущих этапах она выигрывала бронзовые медали.Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса.В 2022 году спортсменка заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре. В том же году она стала чемпионкой Узбекистана в опорном прыжке.Читайте также:Футбольный матч Узбекистана с Австралией — что нужно знатьУзбекистан примет участие в ЧМ по тяжелой атлетике
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чусовитина заняла второе место на кубке мира какое место итоги результаты гимнастика чусовитина спорт кубок мира новости новость национальный олимпийский комитет
чусовитина заняла второе место на кубке мира какое место итоги результаты гимнастика чусовитина спорт кубок мира новости новость национальный олимпийский комитет
Настоящая чемпионка: еще одна победа Чусовитиной на Кубке мира
Чусовитина заняла второе место, уступив сопернице из Франции. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка мира, передает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Спортсменка выступала в опорном прыжке. По результатам двух попыток она заработала 13.433 балла от жюри.
Это уже третья победа Чусовитиной на Кубке мира. На предыдущих этапах она выигрывала
бронзовые медали.
Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса.
В 2022 году спортсменка заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре. В том же году она стала чемпионкой Узбекистана в опорном прыжке.