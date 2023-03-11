https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-eksport-izyum-goskomstat-32804696.html
Статистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма
Статистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма
Страны, куда Узбекистан экспортировал больше всего изюма в январе 2023 года
2023-03-11T13:21+0500
2023-03-11T13:21+0500
2023-03-11T13:37+0500
экономика
узбекистан
экспорт
изюм
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В январе 2023 года Узбекистан экспортировал 7,5 тыс. тонн изюма на $6,3 млн, такие данные приводит Агентство статистики.Если сравнить с аналогичным периодом 2022 года, то экспортные показатели увеличились на 464 тонны.Страны, куда республика в январе 2023 года экспортировала больше всего изюма:Читайте также: Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор
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узбекистан экспорт изюм госкомстат
узбекистан экспорт изюм госкомстат
Статистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма
13:21 11.03.2023 (обновлено: 13:37 11.03.2023)
Из семи тысяч тонн узбекского изюма большую часть отправили в Казахстан.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
В январе 2023 года Узбекистан экспортировал 7,5 тыс. тонн изюма на $6,3 млн, такие данные приводит
Агентство статистики.
Если сравнить с аналогичным периодом 2022 года, то экспортные показатели увеличились на 464 тонны.
Страны, куда республика в январе 2023 года экспортировала больше всего изюма: