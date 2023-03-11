https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-eksport-izyum-goskomstat-32804696.html

Статистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма

Статистика: какая страна лидер по закупке узбекского изюма

Страны, куда Узбекистан экспортировал больше всего изюма в январе 2023 года

2023-03-11T13:21+0500

2023-03-11T13:21+0500

2023-03-11T13:37+0500

экономика

узбекистан

экспорт

изюм

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В январе 2023 года Узбекистан экспортировал 7,5 тыс. тонн изюма на $6,3 млн, такие данные приводит Агентство статистики.Если сравнить с аналогичным периодом 2022 года, то экспортные показатели увеличились на 464 тонны.Страны, куда республика в январе 2023 года экспортировала больше всего изюма:Читайте также: Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор

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