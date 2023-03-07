https://uz.sputniknews.ru/20230307/kak-obnovlennyy-zakon-o-texnicheskom-regulirovanii-povliyaet-na-eksport--obzor--32702302.html

Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор

Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор

Президент подписал документ, определяющий новые требования к продукции

2023-03-07T12:25+0500

2023-03-07T12:25+0500

2023-03-07T12:32+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

закон

экспорт

шавкат мирзиёев

узбекистан

экономика

торговля

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О техническом регулировании" в новой редакции, документ вступит в силу через 6 месяцев. В нем согласовали действующие нормы трех законов.О том, как это повлияет на возможности экспорта на мировые рынки, рассказал руководитель информационной службы Агентства по техническому регулированию Абдурауф Расулов на брифинге в АИМК.Еще одна цель пересмотра действующего законодательства — приведение национальной системы технического регулирования и процедуры сертификации к требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствие международным стандартам расширит возможности экспорта.Также положительно повлияет снижение технических барьеров. В новом законе определили систему полного обеспечения безопасности продукции по всей цепочке. Подробно описали порядок разработки, принятия, применения и пересмотра технических регламентов.Кроме того, отменят практику деления технических регламентов на общие и специальные технические. На практике технические документы часто непонятны, поэтому в республике введут методические указания по их применению.Между контролирующими органами создадут систему, которая позволит осуществлять взаимный обмен информацией о продукции высокого риска на рынке.Читайте также:Минцифры запустило конкурс стипендий для студентовКак рассчитывают рейтинг строительных компаний — подробности

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