https://uz.sputniknews.ru/20230307/kak-obnovlennyy-zakon-o-texnicheskom-regulirovanii-povliyaet-na-eksport--obzor--32702302.html
Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор
Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор
Президент подписал документ, определяющий новые требования к продукции
2023-03-07T12:25+0500
2023-03-07T12:25+0500
2023-03-07T12:32+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
закон
экспорт
шавкат мирзиёев
узбекистан
экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О техническом регулировании" в новой редакции, документ вступит в силу через 6 месяцев. В нем согласовали действующие нормы трех законов.О том, как это повлияет на возможности экспорта на мировые рынки, рассказал руководитель информационной службы Агентства по техническому регулированию Абдурауф Расулов на брифинге в АИМК.Еще одна цель пересмотра действующего законодательства — приведение национальной системы технического регулирования и процедуры сертификации к требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствие международным стандартам расширит возможности экспорта.Также положительно повлияет снижение технических барьеров. В новом законе определили систему полного обеспечения безопасности продукции по всей цепочке. Подробно описали порядок разработки, принятия, применения и пересмотра технических регламентов.Кроме того, отменят практику деления технических регламентов на общие и специальные технические. На практике технические документы часто непонятны, поэтому в республике введут методические указания по их применению.Между контролирующими органами создадут систему, которая позволит осуществлять взаимный обмен информацией о продукции высокого риска на рынке.Читайте также:Минцифры запустило конкурс стипендий для студентовКак рассчитывают рейтинг строительных компаний — подробности
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обновленный закон о техническом регулировании о чем он кратко экспорт экономика мирзиёев подписал абдурауф расулов рассказал заявил аимк новые требования к продукции товарам новости новость обзор узбекистан ташкент бизнес предприниматели
обновленный закон о техническом регулировании о чем он кратко экспорт экономика мирзиёев подписал абдурауф расулов рассказал заявил аимк новые требования к продукции товарам новости новость обзор узбекистан ташкент бизнес предприниматели
Как обновленный закон "О техническом регулировании" повлияет на экспорт — обзор
12:25 07.03.2023 (обновлено: 12:32 07.03.2023)
Президент подписал документ, определяющий новые требования к продукции. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон
"О техническом регулировании" в новой редакции, документ вступит в силу через 6 месяцев. В нем согласовали действующие нормы трех законов.
О том, как это повлияет на возможности экспорта на мировые рынки, рассказал руководитель информационной службы Агентства по техническому регулированию Абдурауф Расулов на брифинге в АИМК.
"Технические регламенты определяют требования к безопасности продукции, защищают жизнь и здоровье граждан, предотвращают действия, вводящие в заблуждение потребителей, создают основу для повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках", — сказал Расулов.
Еще одна цель пересмотра действующего законодательства — приведение национальной системы технического регулирования и процедуры сертификации к требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствие международным стандартам расширит возможности экспорта.
Также положительно повлияет снижение технических барьеров. В новом законе определили систему полного обеспечения безопасности продукции по всей цепочке. Подробно описали порядок разработки, принятия, применения и пересмотра технических регламентов.
Кроме того, отменят практику деления технических регламентов на общие и специальные технические. На практике технические документы часто непонятны, поэтому в республике введут методические указания по их применению.
Между контролирующими органами создадут систему, которая позволит осуществлять взаимный обмен информацией о продукции высокого риска на рынке.