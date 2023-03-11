https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-germaniya-vystavka-turizm-nagrada-32801546.html

Министерство культуры и туризма Узбекистана признали лучшим в Центральной Азии

Министерство культуры и туризма Узбекистана признали лучшим в Центральной Азии

Министерству культуры и туризма Узбекистана вручили награду в Берлине

2023-03-11T09:58+0500

2023-03-11T09:58+0500

2023-03-11T09:58+0500

туризм

узбекистан

германия

выставка

туризм

награда

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. На ежегодном мероприятии “Patwa International Travel Awards 2023” в Берлине Министерству культуры и туризма Узбекистана вручили престижную награду "Лучшее Министерство туризма года в Центральной Азии", сообщает пресс-служба ведомства.В церемонии, которая прошла в рамках крупнейшей в мире туристической ярмарки “ITB Berlin” участвовали более 7 тысяч экспонентов и экспертов в области туризма из 180 стран.Премию “Patwa International Travel Awards” присуждают отдельным лицам и организациям, развивающим туризм. В их числе: представители авиационной сферы, гостиничного бизнеса, турагентства и туроператоры, поставщики услуг, государственные органы.На туристической ярмарке “ITB Berlin”, которая проходила 7-9 марта в Германии, представили национальный стенд Узбекистана.Читайте также: Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле

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