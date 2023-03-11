https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-rossiya-selskoe-hozyaystvo-fermery-tehnika-innovacii-32802697.html
Российские авиаинженеры помогут аграриям Узбекистана
Российские авиаинженеры помогут аграриям Узбекистана
Фермерам Узбекистана продемонстрировали российскую инновационную сельхозтехнику
2023-03-11T12:29+0500
2023-03-11T12:29+0500
2023-03-11T12:41+0500
экономика
узбекистан
россия
сельское хозяйство
технологии
инновации
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Национальном центре знаний и инноваций в сельском хозяйстве (AKIS) прошел семинар-тренинг. Его организовали министерство сельского хозяйства Узбекистана и ООО "Пегас-Агро" (Россия), сообщает пресс-служба ведомства.Участникам представили линейку сельхозтехники для внесения удобрений.С 2013 года в республике применяют 4 такие машины первого выпуска. В этот раз привезли последние модели с использованием беспилотных технологий.По мнению российской стороны, данная техника будет востребована сельхозпроизводителями Узбекистана. Она поможет достичь необходимого экономического эффекта.В 2022 году делегация представителей ряда предприятий Самарской области (Россия) посетила Узбекистан с бизнес-миссией.По результатам переговоров ООО "Пегас-Агро" и министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.Читайте также: В Сырдарье начали выращивать черный тмин
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узбекистан россия сельское хозяйство фермеры техника инновации
узбекистан россия сельское хозяйство фермеры техника инновации
Российские авиаинженеры помогут аграриям Узбекистана
12:29 11.03.2023 (обновлено: 12:41 11.03.2023)
Фермерам республики продемонстрировали возможности инновационной техники.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
В Национальном центре знаний и инноваций в сельском хозяйстве (AKIS) прошел семинар-тренинг. Его организовали министерство сельского хозяйства Узбекистана и ООО "Пегас-Агро" (Россия), сообщает пресс-служба
ведомства.
Участникам представили линейку сельхозтехники для внесения удобрений.
“Она разработана российскими авиационными инженерами. То есть в самой машине применены инновационные разработки, используемые в авиационной отрасли. Эта техника очень легкая и не давит растение. Давление колеса машины на почву меньше давления человеческой стопы. Она универсальна и обладает множеством дополнительных функций. Фактически одна такая машина заменяет порядка пяти существующих сегодня отдельных механизмов”, — рассказал руководитель российского Фонда бизнес-дипломатии Михаил Панченков.
С 2013 года в республике применяют 4 такие машины первого выпуска. В этот раз привезли последние модели с использованием беспилотных технологий.
По мнению российской стороны, данная техника будет востребована сельхозпроизводителями Узбекистана. Она поможет достичь необходимого экономического эффекта.
“Ведь в первую очередь техника нацелена на повышение урожайности. Отмечу, что партнерство, которое существует между нашими странами, направлено в том числе на решение этих основных вопросов. В планах — организовать здесь дилерский центр и, возможно, даже не один”, — добавил Михаил Панченков.
В 2022 году делегация представителей ряда предприятий Самарской области (Россия) посетила Узбекистан с бизнес-миссией.
По результатам переговоров ООО "Пегас-Агро" и министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.