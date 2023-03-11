https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-rossiya-selskoe-hozyaystvo-fermery-tehnika-innovacii-32802697.html

Российские авиаинженеры помогут аграриям Узбекистана

Российские авиаинженеры помогут аграриям Узбекистана

Фермерам Узбекистана продемонстрировали российскую инновационную сельхозтехнику

2023-03-11T12:29+0500

2023-03-11T12:29+0500

2023-03-11T12:41+0500

экономика

узбекистан

россия

сельское хозяйство

технологии

инновации

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Национальном центре знаний и инноваций в сельском хозяйстве (AKIS) прошел семинар-тренинг. Его организовали министерство сельского хозяйства Узбекистана и ООО "Пегас-Агро" (Россия), сообщает пресс-служба ведомства.Участникам представили линейку сельхозтехники для внесения удобрений.С 2013 года в республике применяют 4 такие машины первого выпуска. В этот раз привезли последние модели с использованием беспилотных технологий.По мнению российской стороны, данная техника будет востребована сельхозпроизводителями Узбекистана. Она поможет достичь необходимого экономического эффекта.В 2022 году делегация представителей ряда предприятий Самарской области (Россия) посетила Узбекистан с бизнес-миссией.По результатам переговоров ООО "Пегас-Агро" и министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.Читайте также: В Сырдарье начали выращивать черный тмин

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