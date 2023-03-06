https://uz.sputniknews.ru/20230306/v-syrdare-nachali-vyraschivat-chernyy-tmin--32667052.html
В Сырдарье начали выращивать черный тмин
В Сырдарье начали выращивать черный тмин
Черный тмин используют при производстве лекарств и косметики.
2023-03-06T10:10+0500
2023-03-06T10:10+0500
2023-03-06T11:21+0500
общество
сырдарьинская область
сырдарья
министерство сельского и водного хозяйства
проект
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Минсельхоз и компания Crop production organic Ltd начали пилотный проект по выращиванию черного тмина в Сырдарьинской области, передает пресс-служба ведомства.Под проект выделили 20 гектаров заброшенной земли, которую не использовали несколько лет. Специалисты ее обработали и подготовили к посадке. При облагораживании почвы не использовали пестицидов и другой химической обработки.По завершению работ на подготовленной земле высадили 300 кг органических семян черного тмина.Также в ведомстве отметили, что данный проект намерены в ближайшее время распространить по всей стране.Читайте также:Узбекские селекционеры вывели новый сорт перцаВ Узбекистане изучили новый устойчивый сорт смородины
сырдарьинская область
сырдарья
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в сырдарье начали выращивать черный тмин сырдарья где используют тмин черный косметика лекарства минсельхоз узбекистан сельское хозяйство новости новость
в сырдарье начали выращивать черный тмин сырдарья где используют тмин черный косметика лекарства минсельхоз узбекистан сельское хозяйство новости новость
В Сырдарье начали выращивать черный тмин
10:10 06.03.2023 (обновлено: 11:21 06.03.2023)
Черный тмин широко используют при производстве лекарственных и косметологических средств.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik.
Минсельхоз и компания Crop production organic Ltd начали пилотный проект по выращиванию черного тмина в Сырдарьинской области, передает
пресс-служба ведомства.
Под проект выделили 20 гектаров заброшенной земли, которую не использовали несколько лет. Специалисты ее обработали и подготовили к посадке. При облагораживании почвы не использовали пестицидов и другой химической обработки.
По завершению работ на подготовленной земле высадили 300 кг органических семян черного тмина.
"При изучении мирового и европейского рынков стало понятно, что на органический тмин большой спрос. Учитывая, что масло тмина широко используется в медицине и косметологии, мы начали работу по его выращиванию в Узбекистане", – рассказал начальник управления по развитию органического производства и надлежащей сельскохозяйственной практике Минсельхоза Анвар Джуманов.
Также в ведомстве отметили, что данный проект намерены в ближайшее время распространить по всей стране.