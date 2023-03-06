https://uz.sputniknews.ru/20230306/v-syrdare-nachali-vyraschivat-chernyy-tmin--32667052.html

В Сырдарье начали выращивать черный тмин

В Сырдарье начали выращивать черный тмин

Черный тмин используют при производстве лекарств и косметики.

2023-03-06T10:10+0500

2023-03-06T10:10+0500

2023-03-06T11:21+0500

общество

сырдарьинская область

сырдарья

министерство сельского и водного хозяйства

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974878_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_5b7ef6da2954f002b36fb53cc6271304.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Минсельхоз и компания Crop production organic Ltd начали пилотный проект по выращиванию черного тмина в Сырдарьинской области, передает пресс-служба ведомства.Под проект выделили 20 гектаров заброшенной земли, которую не использовали несколько лет. Специалисты ее обработали и подготовили к посадке. При облагораживании почвы не использовали пестицидов и другой химической обработки.По завершению работ на подготовленной земле высадили 300 кг органических семян черного тмина.Также в ведомстве отметили, что данный проект намерены в ближайшее время распространить по всей стране.Читайте также:Узбекские селекционеры вывели новый сорт перцаВ Узбекистане изучили новый устойчивый сорт смородины

сырдарьинская область

сырдарья

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в сырдарье начали выращивать черный тмин сырдарья где используют тмин черный косметика лекарства минсельхоз узбекистан сельское хозяйство новости новость