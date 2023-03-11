https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-zangiata-metro-novyy-avtobus-32805907.html
До больницы в Зангиате запустят автобус
До больницы в Зангиате запустят автобус
Новый автобусный маршрут свяжет станцию №5 ташкентского метрополитена и больницу.
2023-03-11T15:34+0500
2023-03-11T15:34+0500
2023-03-11T15:34+0500
общество
узбекистан
больница
автобус
маршрут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1b/31775861_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b825a0304ef27afdf5788cdb2045e3d7.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе с 21 марта запустят автобус до областной инфекционной клинической больницы №2, сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.Новый маршрут №154 организуют для удобства сотрудников и пациентов больницы, потому что расстояние от данного медучреждения до станции метро №5 — 6,9 км.Таким образом ответственные органы отреагировали на сообщения в социальных сетях о том, что людям неудобно добираться до Специализированной инфекционной больницы, которую временно переместили на эту территорию.Читайте также:Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1b/31775861_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fe3395d0b04e66fc3f743149be648d26.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан зангиата больница автобус новый маршрут
узбекистан зангиата больница автобус новый маршрут
До больницы в Зангиате запустят автобус
Новый автобусный маршрут свяжет станцию №5 ташкентского метрополитена и больницу.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
В Зангиатинском районе с 21 марта запустят автобус до областной инфекционной клинической больницы №2, сообщили
в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.
Новый маршрут №154 организуют для удобства сотрудников и пациентов больницы, потому что расстояние от данного медучреждения до станции метро №5 — 6,9 км.
Таким образом ответственные органы отреагировали на сообщения в социальных сетях о том, что людям неудобно добираться до Специализированной инфекционной больницы, которую временно переместили на эту территорию.