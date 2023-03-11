https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-zangiata-metro-novyy-avtobus-32805907.html

До больницы в Зангиате запустят автобус

До больницы в Зангиате запустят автобус

Новый автобусный маршрут свяжет станцию №5 ташкентского метрополитена и больницу.

2023-03-11T15:34+0500

2023-03-11T15:34+0500

2023-03-11T15:34+0500

общество

узбекистан

больница

автобус

маршрут

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Зангиатинском районе с 21 марта запустят автобус до областной инфекционной клинической больницы №2, сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.Новый маршрут №154 организуют для удобства сотрудников и пациентов больницы, потому что расстояние от данного медучреждения до станции метро №5 — 6,9 км.Таким образом ответственные органы отреагировали на сообщения в социальных сетях о том, что людям неудобно добираться до Специализированной инфекционной больницы, которую временно переместили на эту территорию.Читайте также:Тарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

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