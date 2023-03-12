https://uz.sputniknews.ru/20230312/agentstvo-migratsii-predostereglo-migrantov-ot-raboty-v-neofitsialnyx-kurerskix-kompaniyax-32826760.html

Агентство миграции предостерегло мигрантов от работы в неофициальных курьерских компаниях

Агентство миграции предостерегло мигрантов от работы в неофициальных курьерских компаниях

Неофициальные курьерские компании могут принимать для доставки заказы, содержащие запрещенные вещества, предупредили в агентстве.

2023-03-12T17:11+0500

2023-03-12T17:11+0500

2023-03-12T17:21+0500

миграция

узбекистан

россия

мигранты

курьер

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана предостерегло узбекистанцев, работающих в России, от работы на неофициальные курьерские компании.По данным агентства, у некоторых мигрантов в последнее время возникают проблемы при доставке заказов на крупную сумму денег, оформленных через Интернет. В таких заказах от неофициальных курьерских служб могут оказаться запрещенные вещества или наркотики, из-за чего курьеров задерживают сотрудники полиции."В связи с этим просим наших соотечественников не работать в неофициальных курьерских службах, не доставлять подозрительные предметы с одного адреса на другой за крупную сумму денег, обязательно проверять товар", - предупредили в агентстве.Российское законодательство предусматривает длительное лишение свободы за сбыт и перевозку наркотиков, напоминает пресс-служба.Читайте также: В России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов

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