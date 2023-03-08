https://uz.sputniknews.ru/20230308/v-rossii-podderjali-ideyu-amnistirovat-deportirovannyx-migrantov--32719311.html
В России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов
В России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов
Речь идет о иностранцах, нарушивших время пребывания.
2023-03-08T09:07+0500
2023-03-08T09:07+0500
2023-03-08T09:07+0500
россия
россия
амнистия
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Трудовых мигрантов, депортированных за мелкие нарушения, можно амнистировать, заявил зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.По его словам, данная идея поможет восполнить нехватку кадров в сферах строительства и ЖКХ.При этом Кирьянов уточнил, что амнистию нужно проводить не для всех. Речь идет только о тех мигрантах, которые никому не навредили. Например, нарушили сроки пребывания или совершили административное правонарушение.Ранее об этой идее говорил депутат Госдумы России Владимир Ресин. По его словам, Минстрой и правительство страны следят за ситуацией и готовы ввести дополнительные меры.Читайте также:В СНГ улучшат условия жизни для трудовых мигрантовКак Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис
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в россии поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов миграция в россия работа в россии трудовая миграция амнистия для мигрантов артем кирьянов россия новости новость
в россии поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов миграция в россия работа в россии трудовая миграция амнистия для мигрантов артем кирьянов россия новости новость
В России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов
Речь идет о иностранцах, совершивших административное правонарушение или нарушивших время пребывания.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Трудовых мигрантов, депортированных за мелкие нарушения, можно амнистировать, заявил зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
По его словам, данная идея поможет восполнить нехватку кадров в сферах строительства и ЖКХ.
"Поэтому если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы-то уж точно не должны этому сопротивляться", - сказал зампред в интервью "Интерфаксу".
При этом Кирьянов уточнил, что амнистию нужно проводить не для всех. Речь идет только о тех мигрантах, которые никому не навредили. Например, нарушили сроки пребывания или совершили административное правонарушение.
Ранее об этой идее говорил депутат Госдумы России Владимир Ресин. По его словам, Минстрой и правительство страны следят за ситуацией и готовы ввести дополнительные меры.