https://uz.sputniknews.ru/20230312/bayden-gotov-dobyvat-neft-na-alyaske---ekspert-32826326.html

Байден готов добывать нефть на Аляске - эксперт

Байден готов добывать нефть на Аляске - эксперт

Зеленая повестка была важной частью предвыборной кампании Джо Байдена.

2023-03-12T16:08+0500

2023-03-12T16:08+0500

2023-03-12T16:58+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Решение о разработке нефти на Аляске покажет, что ради урегулирования конъюнктурных экономических вопросов президент США Джо Байден готов отказаться от зеленой повестки, которая была важной частью его предвыборной кампании, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Как сообщили ранее американские СМИ, администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы экоактивистов. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оцениваются в 600 миллионов баррелей. Против выступают природозащитники, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе". Эксперт добавил, что не стоит уделять гипертрофированное внимание тому, что президенты США декларируют, будучи кандидатами: как правило, многие общения они не выполняют. Другое дело, по словам эксперта, вопрос состоит в том, получится ли у администрации США создать месторождение на Аляске, поскольку инфраструктура в той местности не очень развита, и поэтому потребует много инвестиций и усилий. Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров согласен, что решение о разработке было принято в ущерб обещаниям о повышении доли возобновляемых источников энергии в экономике страны. "Есть такое выражение в английском языке: "Business first". В первую очень, дело. Поэтому то, что Байден отказался (от зеленой повестки), говорит о корректировке его позиции. Ситуация меняется, поэтому в развитии ситуации необходимость возвращения США на лидирующие позиции, эта сфера нефтедобычи и будет развиваться. Я, более того, уверен, что добыча нефти на Аляске - это как раз весьма серьезный козырь во внешнеполитической деятельности США", - подчеркнул Петров.Читайте также: Россия перехитрила западные нефтяные санкции

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