https://uz.sputniknews.ru/20230312/delegatsiya-uzbekistana-prinyala-uchastie-v-biznes-forume-v-irane-32827559.html

Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме в Иране

Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме в Иране

В ходе визита в Тегеран делегация во главе с и.о. министра иностранных дел республики Бахтиёром Саидовым обсудит с руководством Ирана перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

2023-03-12T18:14+0500

2023-03-12T18:14+0500

2023-03-12T18:44+0500

экономика

узбекистан

иран

бизнес-форум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым приняла участие в бизнес-форуме в Тегеране. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.Организатором бизнес-форума выступили узбекистанские министерства иностранных дел, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, а также Торгово-промышленная палата республики.Узбекистанская сторона встретилась с представителями 20 иранских компаний и обсудила реализацию совместных инвестиционных проектов в сферах фармацевтики, производства медицинского оборудования и строительных материалов, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства.В ходе визита в Тегеран делегация республики планирует провести переговоры с руководством Ирана и обсудить перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в транспортной сфере.Читайте также: В Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности

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