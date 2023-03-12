https://uz.sputniknews.ru/20230312/delegatsiya-uzbekistana-prinyala-uchastie-v-biznes-forume-v-irane-32827559.html
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме в Иране
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме в Иране
В ходе визита в Тегеран делегация во главе с и.о. министра иностранных дел республики Бахтиёром Саидовым обсудит с руководством Ирана перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.
2023-03-12T18:14+0500
2023-03-12T18:14+0500
2023-03-12T18:44+0500
экономика
узбекистан
иран
бизнес-форум
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым приняла участие в бизнес-форуме в Тегеране. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.Организатором бизнес-форума выступили узбекистанские министерства иностранных дел, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, а также Торгово-промышленная палата республики.Узбекистанская сторона встретилась с представителями 20 иранских компаний и обсудила реализацию совместных инвестиционных проектов в сферах фармацевтики, производства медицинского оборудования и строительных материалов, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства.В ходе визита в Тегеран делегация республики планирует провести переговоры с руководством Ирана и обсудить перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в транспортной сфере.Читайте также: В Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности
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узбекистан иран и.о. министра иностранных дел бахтиёр саидов визит бизнес-форум тегеран сотрудничество
узбекистан иран и.о. министра иностранных дел бахтиёр саидов визит бизнес-форум тегеран сотрудничество
Делегация Узбекистана приняла участие в бизнес-форуме в Иране
18:14 12.03.2023 (обновлено: 18:44 12.03.2023)
В ходе визита в Тегеран делегация во главе с и.о. министра иностранных дел республики Бахтиёром Саидовым обсудит с руководством Ирана перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым приняла участие в бизнес-форуме в Тегеране. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале
.
Организатором бизнес-форума выступили узбекистанские министерства иностранных дел, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, а также Торгово-промышленная палата республики.
Узбекистанская сторона встретилась с представителями 20 иранских компаний и обсудила реализацию совместных инвестиционных проектов в сферах фармацевтики, производства медицинского оборудования и строительных материалов, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства.
В ходе визита в Тегеран делегация республики планирует провести переговоры с руководством Ирана и обсудить перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в транспортной сфере.