https://uz.sputniknews.ru/20230308/v-tashkente-proshla-vstrecha-stran-sosedey-afganistana--podrobnosti--32730171.html
В Ташкенте прошла встреча стран-соседей Афганистана – подробности
В Ташкенте прошла встреча стран-соседей Афганистана – подробности
Страны обсудили дискриминацию афганских женщин и многое другое.
2023-03-08T11:18+0500
2023-03-08T11:18+0500
2023-03-08T11:18+0500
политика
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Вчера в Ташкенте состоялась первая встреча спецпредставителей соседних с Афганистаном стран, передает пресс-служба МИД Узбекистана.В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Темой для обсуждения стала текущая ситуация в Афганистане. Стороны уделили особое внимание вопросу скорейшего оказания гуманитарной помощи и активному вовлечению страны в региональные процессы.Также стороны обсудили дискриминационные меры властей Кабула по отношению к афганским женщинам.Делегации положительно оценили узбекскую идею о создании под эгидой ООН переговорной группы для подготовки и согласования действий с Афганистаном.Кроме того, участники встречи призвали действующую власть страны предпринять более эффективные меры по борьбе с террористическими группировками, ростом производства и трафика наркотиков.По итогу мероприятия страны приняли решение провести в Узбекистане 4-ое заседание глав МИД стран, соседствующих с Афганистаном.Читайте также:Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношенияИран намерен вступить в ШОС
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в ташкенте прошла встреча стран-соседей афганистана какие страны участвовали что обсуждали темы задачи кабул власти афганистана афганистан политика дискриминация женщин отношение с другими странами узбекистан россия китай иран таджикистан пакистан туркменистан новости новость политика
в ташкенте прошла встреча стран-соседей афганистана какие страны участвовали что обсуждали темы задачи кабул власти афганистана афганистан политика дискриминация женщин отношение с другими странами узбекистан россия китай иран таджикистан пакистан туркменистан новости новость политика
В Ташкенте прошла встреча стран-соседей Афганистана – подробности
Страны обсудили дискриминацию афганских женщин, а также рост наркотрафика и террористических группировок.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik.
Вчера в Ташкенте состоялась первая встреча спецпредставителей соседних с Афганистаном стран, передает
пресс-служба МИД Узбекистана.
В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
Темой для обсуждения стала текущая ситуация в Афганистане. Стороны уделили особое внимание вопросу скорейшего оказания гуманитарной помощи и активному вовлечению страны в региональные процессы.
Также стороны обсудили дискриминационные меры властей Кабула по отношению к афганским женщинам.
"Стороны подчеркнули, что обеспечение права на работу и образование для афганских женщин должно стать неотъемлемой частью нового общества Афганистана и способствовать окончательному установлению мира и стабильности в стране",- написано в сообщении пресс-службы.
Делегации положительно оценили узбекскую идею о создании под эгидой ООН переговорной группы для подготовки и согласования действий с Афганистаном.
Кроме того, участники встречи призвали действующую власть страны предпринять более эффективные меры по борьбе с террористическими группировками, ростом производства и трафика наркотиков.
По итогу мероприятия страны приняли решение провести в Узбекистане 4-ое заседание глав МИД стран, соседствующих с Афганистаном.