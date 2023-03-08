https://uz.sputniknews.ru/20230308/v-tashkente-proshla-vstrecha-stran-sosedey-afganistana--podrobnosti--32730171.html

В Ташкенте прошла встреча стран-соседей Афганистана – подробности

В Ташкенте прошла встреча стран-соседей Афганистана – подробности

Страны обсудили дискриминацию афганских женщин и многое другое.

2023-03-08T11:18+0500

2023-03-08T11:18+0500

2023-03-08T11:18+0500

политика

ташкент

узбекистан

афганистан

соседи

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Вчера в Ташкенте состоялась первая встреча спецпредставителей соседних с Афганистаном стран, передает пресс-служба МИД Узбекистана.В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Темой для обсуждения стала текущая ситуация в Афганистане. Стороны уделили особое внимание вопросу скорейшего оказания гуманитарной помощи и активному вовлечению страны в региональные процессы.Также стороны обсудили дискриминационные меры властей Кабула по отношению к афганским женщинам.Делегации положительно оценили узбекскую идею о создании под эгидой ООН переговорной группы для подготовки и согласования действий с Афганистаном.Кроме того, участники встречи призвали действующую власть страны предпринять более эффективные меры по борьбе с террористическими группировками, ростом производства и трафика наркотиков.По итогу мероприятия страны приняли решение провести в Узбекистане 4-ое заседание глав МИД стран, соседствующих с Афганистаном.Читайте также:Ташкент и Бишкек намерены углублять двусторонние отношенияИран намерен вступить в ШОС

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