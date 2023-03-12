Российская компания начала снимать фильм об узбекских женщинах
15:04 12.03.2023 (обновлено: 15:48 12.03.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровАвтопробег и съемки фильма "Женщины и дороги: Шелковый путь к себе"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Женский автопробег и съемки фильма проходят в рамках проекта "Женщины и дороги: путь к себе".
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В Узбекистане проходит женский женский автопробег и съемки документального фильма в рамках российского проекта "Женщины и дороги: шелковый путь к себе. Узбекистан".
Автопробег проходит с 6 по 13 марта. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали авторы идеи, основатели проекта и режиссеры кинолент Кристина Кретова и Анна Каменева.
© Sputnik/Рамиз БахтияровАвтопробег и съемки фильма "Женщины и дороги: Шелковый путь к себе"
Автопробег и съемки фильма "Женщины и дороги: Шелковый путь к себе"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Съемки проводит российская компания "AK-Production". По задумке авторов, успешные представительницы искусства и бизнеса из России и Узбекистана едут за рулем по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива и берут интервью у женщин разных профессий, живущих в этих городах.
Фильм через многообразие женских лиц и динамику автопутешествия должен раскрыть разнообразие и красоту страны.
В съемках принимают участие бизнесвумен Гульчехра-Бегим Махмудова, президент Международного женского общественного фонда "SHARQ AYOLI - "Женщина Востока" Саодат Турсунбаева, руководитель социально-экономического проекта в Ферганской области Елена Романова, ведущий акушер-гинеколог Узбекистана Махмуда Каттаходжаева, певица Сайёра Мусаева, дизайнер Елена Ладик и другие.
© Sputnik/Рамиз БахтияровАвтопробег и съемки фильма "Женщины и дороги: Шелковый путь к себе"
Автопробег и съемки фильма "Женщины и дороги: Шелковый путь к себе"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Творческая группа уже побывала в Самарканде, где провела съемки на исторических объектах и достопримечательностях города, в центре ремесленников. Также в рамках проекта прошла встреча в формате Public Talk с представительницами разных профессий на территории комплекса Silk Road Samarkand. Встречи прошли при поддержке фонда "SHARQ AYOLI - "Женщина Востока" и Генерального Консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.
"За эти дни пребывания в Самарканде я поняла, что здесь можно реализовать очень много туристических проектов, - говорит писатель и бизнесвумен Кристина Кретова. – И дело не только в том, что Самарканд — это исторический город, самое большое богатство этого города его люди. То с каким душевным теплом встречает своих посетителей хозяйка арт-галереи, дизайнер Лена Ладик не оставит равнодушным ни одного туриста".
Проект "Женщины и дороги. Путь к себе", в рамках которого уже сняли 3 фильма, направлен на популяризацию путешествий и саморазвития.
Первый фильм проекта "Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал" уже завоевал множество премий на международных кинофестивалях.
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