https://uz.sputniknews.ru/20230301/rossiya-rezhisser-semka-film-zhenschina-uzbekistan-32588777.html
Российские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
Российские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
Авторы фильма хотят показать красоту Узбекистана глазами женщин
2023-03-01T18:39+0500
2023-03-01T18:39+0500
2023-03-01T18:39+0500
культура
документальный фильм
россия
узбекистан
женщины
режиссер
кино
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. С 6 по 13 марта в Узбекистане пройдёт женский автопробег и съемки документального фильма в рамках российского проекта "Женщины и дороги: шёлковый путь к себе. Узбекистан".Об этом корреспонденту Sputnik рассказали авторы идеи, основатели проекта и режиссеры кинолент Кристина Кретова и Анна Каменева.По задумке авторов, успешные представительницы искусства и бизнеса из России и Узбекистана будут ехать за рулем по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива и брать интервью у женщин разных профессий, живущих в этих городах.В съемках примут участие бизнесвумен Гульчехра Махмудова, президент Международного женского общественного фонда Саодат Турсунбаева, руководитель социально-экономического проекта в Ферганской области Елена Романова, ведущий акушер-гинеколог Узбекистана Махмуда Каттаходжаева, певица Сайёра Мусаева, дизайнер Елена Ладик и другие.Кроме того, во время пробега пройдут круглые столы с выдающимися женщинами. Они состоятся при поддержке Международного женского фонда SHARQ AYOLI и Генерального Консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.Проект "Женщины и дороги. Путь к себе", в рамках которого уже сняли 3 фильма, направлен на популяризацию путешествий и саморазвития.Первый фильм проекта "Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал" уже завоевал множество премий на международных кинофестивалях.Читайте также:В Малайзии пройдет выставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации"Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности
россия
узбекистан
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
российские режиссеры снимут фильм о женщинах узбекистана узбекские женщины женщины и дороги шёлковый путь к себе узбекистан женщины и дороги путь к себе женщины и дороги путь к себе байкал генеральное консульство узбекистана женский фонд sharq ayoli феминизм в узбекистане ташкент гульчехра махмудова президент международного женского общественного фонда саодат турсунбаева елена романова ведущий акушер гинеколог узбекистана махмуда каттаходжаева певица сайёра мусаева дизайнер елена ладик документальный фильм культура новости новость
российские режиссеры снимут фильм о женщинах узбекистана узбекские женщины женщины и дороги шёлковый путь к себе узбекистан женщины и дороги путь к себе женщины и дороги путь к себе байкал генеральное консульство узбекистана женский фонд sharq ayoli феминизм в узбекистане ташкент гульчехра махмудова президент международного женского общественного фонда саодат турсунбаева елена романова ведущий акушер гинеколог узбекистана махмуда каттаходжаева певица сайёра мусаева дизайнер елена ладик документальный фильм культура новости новость
Российские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Эксклюзив
Авторы фильма намерены показать разнообразие и красоту Узбекистана глазами женщин
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. С 6 по 13 марта в Узбекистане пройдёт женский автопробег и съемки документального фильма в рамках российского проекта "Женщины и дороги: шёлковый путь к себе. Узбекистан".
Об этом корреспонденту Sputnik рассказали авторы идеи, основатели проекта и режиссеры кинолент Кристина Кретова и Анна Каменева.
По задумке авторов, успешные представительницы искусства и бизнеса из России и Узбекистана будут ехать за рулем по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива и брать интервью у женщин разных профессий, живущих в этих городах.
"6 марта в Ташкенте стартуют съемки документального фильма, в котором через многообразие женских лиц и динамику автопутешествия мы раскроем красоту Узбекистана. Мы будем говорить с нашими героями о бизнесе, творчестве, семейных ценностях, удачах, ошибках и победах", - рассказали Кретова и Каменева
В съемках примут участие бизнесвумен Гульчехра Махмудова, президент Международного женского общественного фонда Саодат Турсунбаева, руководитель социально-экономического проекта в Ферганской области Елена Романова, ведущий акушер-гинеколог Узбекистана Махмуда Каттаходжаева, певица Сайёра Мусаева, дизайнер Елена Ладик и другие.
Кроме того, во время пробега пройдут круглые столы с выдающимися женщинами. Они состоятся при поддержке Международного женского фонда SHARQ AYOLI и Генерального Консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.
Проект "Женщины и дороги. Путь к себе", в рамках которого уже сняли 3 фильма, направлен на популяризацию путешествий и саморазвития.
Первый фильм проекта "Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал" уже завоевал множество премий на международных кинофестивалях.