https://uz.sputniknews.ru/20230301/rossiya-rezhisser-semka-film-zhenschina-uzbekistan-32588777.html

Российские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана

Российские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана

Авторы фильма хотят показать красоту Узбекистана глазами женщин

2023-03-01T18:39+0500

2023-03-01T18:39+0500

2023-03-01T18:39+0500

культура

документальный фильм

россия

узбекистан

женщины

режиссер

кино

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. С 6 по 13 марта в Узбекистане пройдёт женский автопробег и съемки документального фильма в рамках российского проекта "Женщины и дороги: шёлковый путь к себе. Узбекистан".Об этом корреспонденту Sputnik рассказали авторы идеи, основатели проекта и режиссеры кинолент Кристина Кретова и Анна Каменева.По задумке авторов, успешные представительницы искусства и бизнеса из России и Узбекистана будут ехать за рулем по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива и брать интервью у женщин разных профессий, живущих в этих городах.В съемках примут участие бизнесвумен Гульчехра Махмудова, президент Международного женского общественного фонда Саодат Турсунбаева, руководитель социально-экономического проекта в Ферганской области Елена Романова, ведущий акушер-гинеколог Узбекистана Махмуда Каттаходжаева, певица Сайёра Мусаева, дизайнер Елена Ладик и другие.Кроме того, во время пробега пройдут круглые столы с выдающимися женщинами. Они состоятся при поддержке Международного женского фонда SHARQ AYOLI и Генерального Консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.Проект "Женщины и дороги. Путь к себе", в рамках которого уже сняли 3 фильма, направлен на популяризацию путешествий и саморазвития.Первый фильм проекта "Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал" уже завоевал множество премий на международных кинофестивалях.Читайте также:В Малайзии пройдет выставка "Узбекистан – центр исламской цивилизации"Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности

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Рамиз Бахтияров https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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