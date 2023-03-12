https://uz.sputniknews.ru/20230312/ukraina-planiruet-uvelichit-voennyy-byudjet-135-mlrd--deputat-32824622.html
Украина планирует увеличить военный бюджет $13,5 млрд – депутат
Украина планирует увеличить военный бюджет $13,5 млрд – депутат
Поправки в государственный бюджет Украины планируют внести в марте.
2023-03-12T13:18+0500
2023-03-12T13:18+0500
2023-03-12T14:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
бюджет
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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В марте Украина планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив военные расходы на более чем $13,5 млрд, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости. Ранее парламентарий сообщал, что в феврале расходы бюджета Украины оказались очень высокими и составили $6,1 млрд. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен ($35,4 млрд). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около $35 млрд), расходы – 2,57 трлн гривен (около $70,2 млрд), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в $3 млрд, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями. Читайте также: Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру
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украина военные расходы бюджет поправки пересмотрит увеличит военные расходы дефицит бюджета внешние заимствования
украина военные расходы бюджет поправки пересмотрит увеличит военные расходы дефицит бюджета внешние заимствования
Украина планирует увеличить военный бюджет $13,5 млрд – депутат
13:18 12.03.2023 (обновлено: 14:00 12.03.2023)
Поправки в государственный бюджет Украины планируют внести в марте.
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik
. В марте Украина планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив военные расходы на более чем $13,5 млрд, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости
.
Ранее парламентарий сообщал, что в феврале расходы бюджета Украины оказались очень высокими и составили $6,1 млрд.
"Бюджет 2023 снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем 500 миллиардов гривен (13,5 миллиарда долларов). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце", - написал депутат в телеграм-канале.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен ($35,4 млрд). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около $35 млрд), расходы – 2,57 трлн гривен (около $70,2 млрд), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в $3 млрд, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.