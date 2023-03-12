https://uz.sputniknews.ru/20230312/ukraina-planiruet-uvelichit-voennyy-byudjet-135-mlrd--deputat-32824622.html

Украина планирует увеличить военный бюджет $13,5 млрд – депутат

Украина планирует увеличить военный бюджет $13,5 млрд – депутат

Поправки в государственный бюджет Украины планируют внести в марте.

2023-03-12T13:18+0500

2023-03-12T13:18+0500

2023-03-12T14:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

бюджет

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В марте Украина планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив военные расходы на более чем $13,5 млрд, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости. Ранее парламентарий сообщал, что в феврале расходы бюджета Украины оказались очень высокими и составили $6,1 млрд. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен ($35,4 млрд). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около $35 млрд), расходы – 2,57 трлн гривен (около $70,2 млрд), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в $3 млрд, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями. Читайте также: Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру

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