https://uz.sputniknews.ru/20230311/medvedchuk-zelenskiy-otbiraet-u-ukraintsev-veru--32818946.html

Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру

Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру

Оппозиционер прокомментировал захват Киево-Печерской лавры.

2023-03-11T20:35+0500

2023-03-11T20:35+0500

2023-03-11T20:35+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Захват Киево-Печерской лавры показал, что у киевского режима нет ничего святого, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости.Так Медвечук прокомментировал новость, что украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" требует монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Причиной данного решения назвали нарушения договора аренды государственного имущества.По словам политика, даже нацисты во времена оккупации не закрывали православные приходы.Украинская власть пытается забрать последнее у жителей страны – веру, которая представляет основу культуры и жизни людей.У народа Украины уже забрали права, свободу и русский язык, которой является родным для миллионов жителей страны. По слова политика, людей "отдали в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков".Также он отметил, что сейчас украинцы не могут иметь даже собственного мнения – любую отличную от власти позицию считают преступлением.Зеленский забрал у людей мир и отправил их на бойню, финансируемую НАТО, считает Медвечук.По словам политика, киевскому режиму не удастся уничтожить украинский народ и его веру.Напомним, в 2022 году киевская власть организовала в стране волну гонений на Украинскую православную церковь. Так, в ряде храмов прошли обыски, а простив духовенства УПЦ ввели санкции.Читайте также:Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газетаНенависть к России и откровенная пропаганда: чему учили в украинских школах

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