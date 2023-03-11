https://uz.sputniknews.ru/20230311/medvedchuk-zelenskiy-otbiraet-u-ukraintsev-veru--32818946.html
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру
Оппозиционер прокомментировал захват Киево-Печерской лавры.
2023-03-11T20:35+0500
2023-03-11T20:35+0500
2023-03-11T20:35+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Захват Киево-Печерской лавры показал, что у киевского режима нет ничего святого, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости.Так Медвечук прокомментировал новость, что украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" требует монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Причиной данного решения назвали нарушения договора аренды государственного имущества.По словам политика, даже нацисты во времена оккупации не закрывали православные приходы.Украинская власть пытается забрать последнее у жителей страны – веру, которая представляет основу культуры и жизни людей.У народа Украины уже забрали права, свободу и русский язык, которой является родным для миллионов жителей страны. По слова политика, людей "отдали в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков".Также он отметил, что сейчас украинцы не могут иметь даже собственного мнения – любую отличную от власти позицию считают преступлением.Зеленский забрал у людей мир и отправил их на бойню, финансируемую НАТО, считает Медвечук.По словам политика, киевскому режиму не удастся уничтожить украинский народ и его веру.Напомним, в 2022 году киевская власть организовала в стране волну гонений на Украинскую православную церковь. Так, в ряде храмов прошли обыски, а простив духовенства УПЦ ввели санкции.Читайте также:Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газетаНенависть к России и откровенная пропаганда: чему учили в украинских школах
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медведчук заявил зеленский о зеленском религия в украине православие упц гонение священников киево печерская лавра новости новость украина
медведчук заявил зеленский о зеленском религия в украине православие упц гонение священников киево печерская лавра новости новость украина
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру
Украинский оппозиционер прокомментировал захват Киево-Печерской лавры и выселение оттуда монахов.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Захват Киево-Печерской лавры показал, что у киевского режима нет ничего святого, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры", — сказал политик.
Так Медвечук прокомментировал новость, что украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" требует монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Причиной данного решения назвали нарушения договора аренды государственного имущества.
По словам политика, даже нацисты во времена оккупации не закрывали православные приходы.
"А сегодня их идейные наследники отнимают у народа Украины то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в Пасхальной радости", — подчеркнул он.
Украинская власть пытается забрать последнее у жителей страны – веру, которая представляет основу культуры и жизни людей.
У народа Украины уже забрали права, свободу и русский язык, которой является родным для миллионов жителей страны. По слова политика, людей "отдали в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков".
Также он отметил, что сейчас украинцы не могут иметь даже собственного мнения – любую отличную от власти позицию считают преступлением.
Зеленский забрал у людей мир и отправил их на бойню, финансируемую НАТО, считает Медвечук.
"Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", — сказал он.
По словам политика, киевскому режиму не удастся уничтожить украинский народ и его веру.
"Украинцы живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби, есть Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие. И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос, и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам",- добавил он.
Напомним, в 2022 году киевская власть организовала в стране волну гонений на Украинскую православную церковь. Так, в ряде храмов прошли обыски, а простив духовенства УПЦ ввели санкции.