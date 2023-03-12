https://uz.sputniknews.ru/20230312/uzbekistan-mojet-zainteresovat-opyt-rossii-po-stroitelstvu-seysmostoykix-zdaniy-32827723.html
Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданий
Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданий
Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым.
2023-03-12T19:14+0500
2023-03-12T19:14+0500
2023-03-12T19:14+0500
общество
узбекистан
россия
депутат
посол
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии Узбекистан может заинтересовать опыт России по проектированию и строительству сейсмостойких зданий. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым, сообщает РИА Новости.По словам депутата, две страны успешно и "интеграционно" развивают свои стройкомплексы со времен СССР. Он также особо отметил роль строителей из Узбекистана, которые работают в Москве и других регионах России. Отдельно Ресин и Асадов обсудили активное развитие российско-узбекистанского межпарламентского диалога – как на двусторонней основе, так и на международных площадках.Читайте также: Российская компания начала снимать фильм об узбекских женщинах
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узбекистан россия строительство депутат госдумы ресин посол узбекистана в россии асадов встреча
узбекистан россия строительство депутат госдумы ресин посол узбекистана в россии асадов встреча
Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданий
Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым.
ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik.
После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии Узбекистан может заинтересовать опыт России по проектированию и строительству сейсмостойких зданий. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Ресин на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым, сообщает РИА Новости
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"Узбекистан может заинтересоваться российским опытом строительства и проектирования сейсмостойких зданий. После землетрясения в Турции сохраняется опасность повторных толчков на довольно большой площади", - приводит слова Ресина его пресс-служба.
По словам депутата, две страны успешно и "интеграционно" развивают свои стройкомплексы со времен СССР.
Он также особо отметил роль строителей из Узбекистана, которые работают в Москве и других регионах России.
Отдельно Ресин и Асадов обсудили активное развитие российско-узбекистанского межпарламентского диалога – как на двусторонней основе, так и на международных площадках.