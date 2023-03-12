https://uz.sputniknews.ru/20230312/zapad-ne-dast-spokoynoy-jizni-sosedyam-rossii-32824755.html

Запад не даст спокойной жизни соседям России

Запад не даст спокойной жизни соседям России

Коммунистическая историография любила звучные названия, унаследованные еще от риторики времен гражданской войны. Например, "Молодая советская республика в... 12.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-12T14:08+0500

2023-03-12T14:08+0500

2023-03-12T14:08+0500

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Сейчас более в моде геополитические термины: "Непрямые действия на неприятельской периферии", а равно "Создание дуги нестабильности". А для риторики все эти действия, поражающие Русь на карте указательным перстом, именуются борьбой за демократию на территории бывшего СССР. Без демократии нынче никуда.Активизация периферийных действий началась еще за полтора года до официального начала нынешней украинской кампании. Началось в конце лета 2020 года в Белоруссии, где после президентских выборов, ожидаемым образом обновивших мандат Лукашенко, при деятельном участии Польши произошла замятня, продолжавшаяся около полугода. Лукашенко проявил себя анти-Януковичем, то есть неумолимо твердо отстаивал свой пост, исходя из того, что уступки революционерам гибельны, — и атака была отбита, оппозиция бежала в Польшу.Новая борьба за демократию развернулась не на северо-западе, а на юго-востоке. В самом начале 2022 года полыхнул Казахстан, где была явлена восточная специфика, то есть большая жестокость борцов. Алма-Ата была прямо терроризирована. Ответом стала усмирительная спецоперация ОДКБ, чего не ожидали ни борцы за свободу, ни их западные симпатизанты. И спустя год отношения с Казахстаном имеют сложности, США давят на президента Токаева со всей силой, желая сделать эту страну совсем недружественной России. Токаев мучительно маневрирует, но, во всяком случае, полной победы демократии, то есть окончательного включения Казахстана в американскую сферу влияния, пока не произошло.Наконец, в начале этого года на алтарь демократии были возложены еще два постсоветских государства — Молдавия и Грузия.Молдавский президент Майя Санду решительно отказалась от прежней политики заигрывания с Россией и твердо стала на европейский шлях, видя своей целью аншлюс Молдавии Румынией. Что не могло не сказаться на отношениях с Приднестровьем (и Гагаузией). Санду ведет дело к размораживанию вооруженного противостояния Кишинева с Тирасполем, обоснованно рассчитывая на помощь Киева, который давно уже исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". Недавние бомбистские покушения на руководство ПМР (в прежние времена служившие достаточным casus belli) теперь укладываются в евроинтеграцию. Равно как и ужесточение режима, гонения на оппозицию. Без этого настоящей демократии не бывает.Наконец, в Грузии попытка правительства принять закон о регистрации иноагентов (в целом списанный с американского, но, в отличие от первоисточника, значительно менее драконовский) привела к традиционной грузинской забаве — штурму парламента мирной общественностью с "коктейлями Молотова", погромам на проспекте Руставели, etc. Все, как мы любили еще с эпохи демократической перестройки.Неизвестно, стоило ли вообще начинать историю с иноагентами, не будучи готовыми к тому, чтобы при надобности дать жесткий отпор в стиле Лукашенко. Ведь ясно было, что клиенты американского посольства отреагируют соответственным образом, благо традиция есть, и устойчивая. Теперь же ситуация неприятным образом напоминает киевский Майдан 2013-2014 годов: власть нерешительна, идет на уступки, а великодушие, вместо того чтобы смягчать сердца, их только разгорячает и ожесточает —"Тут едок стал и даже горше перцаЗлодея вид.Добра за зло испорченное сердце —Ах, не простит!"Это при том, что правящая "Грузинская мечта" заключалась совсем не в том, чтобы подписать с Россией новый Георгиевский трактат, —"Такой-то царь, в такой-то годВручал России свой народ".Мечта была куда более скромной и партикуляристской: держаться в стороне от большой свалки, не дать втянуть себя в войну и, проводя политику "и нашим, и вашим и споем, и спляшем", извлекать профит из нейтралитета. И в Первую и во Вторую мировые войны европейские нейтралы занимались разве не в точности этим?Да и политика Януковича, Назарбаева — Токаева, многочисленных молдавских лидеров, до поры до времени и Лукашенко сводилась к тому самому. Нейтральная многовекторность или "ласковы телятки сосут по две матки". Все хотели быть Швейцарией.Россия, видя, что реальная альтернатива лукавому нейтралу есть открытый враг вроде прибалтийских республик, предпочитала первый вариант. Но, кроме России, были еще демократические силы добра, отвергающие такое двурушничество и желающие выстроить соседей России, как минимум, по прибалтийскому образцу. Ибо нейтралитет аморален.Ведь превращение былых нейтралов в открытых врагов означает для неприятельской России усложнение экономических сношений с остальным миром и необходимость держать войска на границе. Что утяжеляет ее положение и доставляет силам добра выгоду и приятность. Удар в мягкое подбрюшье.Так что Грузия — очередная попытка проучить нейтралов и заставить их повиноваться воле единственного владыки, но вряд ли последняя. Есть еще две страны в Закавказье, есть еще четыре страны в Средней Азии, и везде там американские посольства и всяческие НКО.Всем интересно, кого следующего будут учить тому, что нейтралитет аморален.Читайте также: Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке

грузия

россия

молдова

беларусь

польша

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Максим Соколов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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Максим Соколов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

запад, грузия, россия, молдова, беларусь, польша