https://uz.sputniknews.ru/20230311/postamerikanskiy-mir-nastupaet-uje-na-blijnem-vostoke-32818188.html
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений
2023-03-11T19:32+0500
2023-03-11T19:32+0500
2023-03-11T19:32+0500
колумнисты
сша
ближний восток
саудовская аравия
россия
запад
мнение эксперта
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/02/19514315_0:964:2048:2116_1920x0_80_0_0_cb8091084b3ce181d3b7a0c56fe7d8b1.jpg
Эта новость о примирении двух соседних и очень влиятельных на Ближнем Востоке и в исламском мире стран сама по себе относилась бы к разряду наиважнейших, но обстоятельства заключения соглашения еще более значимы и придают этому событию глобальное значение, пишет колумнист РИА Новости. Дело в том, что ирано-саудовская договоренность была достигнута в Пекине, то есть Китай сделал важнейший шаг по повышению своего международного статуса. Китай не может примирить Россию и Запад в конфликте за Украину — потому что среди прочего речь идет о территориальном конфликте между западной и русской цивилизациями, но он показал, что способен влиять на расклад сил в другом важнейшем регионе Евразии, на Ближнем Востоке. И это огромный шаг на пути построения постзападного, многополярного мира.Иран и Саудовская Аравия поссорились семь лет назад — после казни саудитами известного шиитского проповедника. Тысячелетние противоречия между шиитами и суннитами, персами и арабами, их соперничество за лидерство и в регионе, и в исламском мире — при всем переплетении их истории и судеб — все это дошло до предела. Разрыв дипотношений двух мощнейших и амбициознейших стран региона всегда опасен — тем более когда он происходит на фоне их соперничества и опосредованных конфликтов в разных частях региона (Сирия, Йемен, Ливан, Палестина — лишь самая значимая часть ирано-саудовского противостояния). К тому же есть немало сил, желающих перевести конфликт двух соседей в войну, — это и Израиль, и та часть американского истеблишмента, которая делает ставку на сокрушение Ирана.Но есть и другие внешние силы — их совершенно не привлекают ни раздувание пожара новой войны в регионе (катастрофической по своим последствиям), ни игра на противоречиях между поссорившимися соседями. Есть те, кто одинаково заинтересованы в развитии отношений с обеими сторонами, то есть они могут быть честными посредниками.Британцев пугают биоусовершенствованными русскимиРечь о России и Китае — именно наши страны изначально указывали на значимость примирения Тегерана и Эр-Рияда, предлагали свои посреднические услуги и говорили о необходимости начала работы над новой системой региональной безопасности. В данном случае в Персидском заливе, но не только, потому что все понимают: речь идет о конструировании новой архитектуры Ближнего Востока после ухода оттуда американцев.Да, Штаты уходят медленно: ушли из Афганистана, но у них осталось сильнейшее влияние на Ирак, сохраняется военное присутствие в Сирии. Не говоря уже о союзнических отношениях с Израилем, который, опираясь на связку с частью американского истеблишмента, вообще пытается определять и формулировать политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Американские базы в арабских странах Персидского залива по-прежнему символизируют собой доминирующее положение Штатов в регионе, но при этом все готовятся к "миру после американцев". Почему?Потому что несостоявшийся гегемон не тянет глобального доминирования — и ему приходится выбирать. Ближний Восток еще в конце нулевых годов был принесен в жертву Тихоокеанскому региону, на котором Америка хочет сосредоточиться для сдерживания Китая. А теперь еще актуализировалась и Европа — для мобилизации против России. В идеале Штаты хотели построить на Ближнем Востоке такую систему сдержек и противовесов, в которой у них был бы контрольный пакет и решающее слово по всем главным линиям напряжения — что в арабо-израильском противостоянии из-за Палестины, что в арабо-иранских противоречиях. Понятно, что для этого Штатам нужно было играть на противоречиях, разделять и властвовать — и на роль главного злодея был назначен Иран. Ради сплочения всех против него Америка даже пыталась добиться арабо-израильского сближения — отсюда "Авраамовы соглашения" и план Кушнера по палестинскому урегулированию.Но сделать Иран главным врагом арабов не получилось — при всех противоречиях с персами те же саудиты без особого труда разгадали американскую комбинацию. И самое главное: в регионе перестали доверять американцам — даже их вечные союзники, саудиты, уже давно (а с 2013-го и открыто) не верят ни в американские гарантии, ни в американские планы. И поэтому придают важнейшее значение перестройке своей стратегии, своим связям с другими глобальными игроками — в первую очередь с теми, кто работают над строительством постамериканского миропорядка.Отсюда и рост влияния Китая и России в регионе — поэтому дело не только в том, что Поднебесная стала главным торговым и инвестиционным партнером и саудитов, и Ирана, Россия своей военной операцией в Сирии показала всем свою надежность как союзника, а все вместе они работают над дедолларизацией. Да, для саудитов важна координация с Россией на сырьевом рынке, а с Ираном у нас огромные инфраструктурные планы транспортных коридоров, но главное, что и в Тегеране, и в Эр-Рияде знают: Москва не будет играть на противоречиях между ними, не будет стравливать. Знают, что Путин держит слово, — и точно так же относятся и к Китаю, и к Си Цзиньпину.Именно поэтому примирение саудитов и иранцев произошло в Пекине — потому что Китаю и России нужны сильные партнеры в строительстве нового миропорядка, а роль исламского мира в этом деле невозможно переоценить.Читайте также:Китай начинает издеваться над АмерикойГод "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
ближний восток
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/02/19514315_0:772:2048:2308_1920x0_80_0_0_356ebd4e4430f3302f29464e38f37288.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
политика сша на ближнем востоке ближний восток иран саудовская аравия отношения россия запад санкции новости мнение эксперта
политика сша на ближнем востоке ближний восток иран саудовская аравия отношения россия запад санкции новости мнение эксперта
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений — восстановлены дипломатические связи, и в течение двух месяцев будет возобновлена работа посольств.
Эта новость о примирении двух соседних и очень влиятельных на Ближнем Востоке и в исламском мире стран сама по себе относилась бы к разряду наиважнейших, но обстоятельства заключения соглашения еще более значимы и придают этому событию глобальное значение, пишет колумнист РИА Новости
. Дело в том, что ирано-саудовская договоренность была достигнута в Пекине, то есть Китай сделал важнейший шаг по повышению своего международного статуса. Китай не может примирить Россию и Запад в конфликте за Украину — потому что среди прочего речь идет о территориальном конфликте между западной и русской цивилизациями, но он показал, что способен влиять на расклад сил в другом важнейшем регионе Евразии, на Ближнем Востоке. И это огромный шаг на пути построения постзападного, многополярного мира.
Иран и Саудовская Аравия поссорились семь лет назад — после казни саудитами известного шиитского проповедника. Тысячелетние противоречия между шиитами и суннитами, персами и арабами, их соперничество за лидерство и в регионе, и в исламском мире — при всем переплетении их истории и судеб — все это дошло до предела. Разрыв дипотношений двух мощнейших и амбициознейших стран региона всегда опасен — тем более когда он происходит на фоне их соперничества и опосредованных конфликтов в разных частях региона (Сирия, Йемен, Ливан, Палестина — лишь самая значимая часть ирано-саудовского противостояния). К тому же есть немало сил, желающих перевести конфликт двух соседей в войну, — это и Израиль, и та часть американского истеблишмента, которая делает ставку на сокрушение Ирана.
Но есть и другие внешние силы — их совершенно не привлекают ни раздувание пожара новой войны в регионе (катастрофической по своим последствиям), ни игра на противоречиях между поссорившимися соседями. Есть те, кто одинаково заинтересованы в развитии отношений с обеими сторонами, то есть они могут быть честными посредниками.
Речь о России и Китае — именно наши страны изначально указывали на значимость примирения Тегерана и Эр-Рияда, предлагали свои посреднические услуги и говорили о необходимости начала работы над новой системой региональной безопасности. В данном случае в Персидском заливе, но не только, потому что все понимают: речь идет о конструировании новой архитектуры Ближнего Востока после ухода оттуда американцев.
Да, Штаты уходят медленно: ушли из Афганистана, но у них осталось сильнейшее влияние на Ирак, сохраняется военное присутствие в Сирии. Не говоря уже о союзнических отношениях с Израилем, который, опираясь на связку с частью американского истеблишмента, вообще пытается определять и формулировать политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Американские базы в арабских странах Персидского залива по-прежнему символизируют собой доминирующее положение Штатов в регионе, но при этом все готовятся к "миру после американцев". Почему?
Потому что несостоявшийся гегемон не тянет глобального доминирования — и ему приходится выбирать. Ближний Восток еще в конце нулевых годов был принесен в жертву Тихоокеанскому региону, на котором Америка хочет сосредоточиться для сдерживания Китая. А теперь еще актуализировалась и Европа — для мобилизации против России. В идеале Штаты хотели построить на Ближнем Востоке такую систему сдержек и противовесов, в которой у них был бы контрольный пакет и решающее слово по всем главным линиям напряжения — что в арабо-израильском противостоянии из-за Палестины, что в арабо-иранских противоречиях. Понятно, что для этого Штатам нужно было играть на противоречиях, разделять и властвовать — и на роль главного злодея был назначен Иран. Ради сплочения всех против него Америка даже пыталась добиться арабо-израильского сближения — отсюда "Авраамовы соглашения" и план Кушнера по палестинскому урегулированию.
Но сделать Иран главным врагом арабов не получилось — при всех противоречиях с персами те же саудиты без особого труда разгадали американскую комбинацию. И самое главное: в регионе перестали доверять американцам — даже их вечные союзники, саудиты, уже давно (а с 2013-го и открыто) не верят ни в американские гарантии, ни в американские планы. И поэтому придают важнейшее значение перестройке своей стратегии, своим связям с другими глобальными игроками — в первую очередь с теми, кто работают над строительством постамериканского миропорядка.
Отсюда и рост влияния Китая и России в регионе — поэтому дело не только в том, что Поднебесная стала главным торговым и инвестиционным партнером и саудитов, и Ирана, Россия своей военной операцией в Сирии показала всем свою надежность как союзника, а все вместе они работают над дедолларизацией. Да, для саудитов важна координация с Россией на сырьевом рынке, а с Ираном у нас огромные инфраструктурные планы транспортных коридоров, но главное, что и в Тегеране, и в Эр-Рияде знают: Москва не будет играть на противоречиях между ними, не будет стравливать. Знают, что Путин держит слово, — и точно так же относятся и к Китаю, и к Си Цзиньпину.
Именно поэтому примирение саудитов и иранцев произошло в Пекине — потому что Китаю и России нужны сильные партнеры в строительстве нового миропорядка, а роль исламского мира в этом деле невозможно переоценить.